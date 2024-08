(AUDIO) Duș mobil pentru persoanele fără adăpost din Iași

În municipiul Iași se desfășoară, începând de astăzi, proiectul intitulat „Dușul Social”.

Acțiunea este inițiată de asociația Congregația Slujitorii Carității și se adresează persoanelor fără adăpost.

O mașină se va deplasa în mai multe puncte din două cartiere ale Iașului, timp de 12 luni, pentru a veni în sprijinul acestor oameni, după cum a precizat Andrei Tălmăcel, din partea asociației:

Asociaţia Congregaţia Slujitorii Carităţii – Opera Don Guanella a lansat serviciul „Duş social” pentru persoanele fără adăpost din municipiul Iaşi. Scopul proiectului este creşterea calităţii vieţii şi încadrarea în societate ca membri activi, care se pot bucura în mod egal de drepturile şi responsabilităţile lor ca cetăţeni, pentru un număr de 110 persoane fără adăpost din municipiul Iaşi.

Proiectul este derulat de Asociaţia Congregaţia Slujitorii Carităţii – Opera Don Guanella cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021.

Activităţile proiectului au în vedere creşterea ratei de sprijinire a persoanelor fără adăpost, identificarea şi ajutorarea a 110 persoane fără adăpost din municipiul Iaşi. Astfel, dorim să venim în sprijinul acestora prin înfiinţarea serviciului „Duş social”. Este o iniţiativă nouă care presupune un vehicul care are o cabină pentru baie, o toaletă, un cabinet de asistenţă medicală, spaţiu de frizerie şi maşină de spălat cu uscător, astfel oamenii străzii se vor simţi respectaţi.

Duşul mobil are în centru ideea de demnitate, grija faţă de corp şi haine, răspundem nevoii simple ca oamenii să îşi facă baie, să spele hainele, să îi tundem.

Rezultatele preconizate în cadrul proiectului includ sprijinirea celor 110 de persoane fără adăpost pentru a le reda demnitatea, egalitatea şi bucuria.

Durata de implementare este de 12 luni (23 noiembrie 2020 – 24 noiembrie 2021).

Luni, 8 martie 2021, la ora 11.00, în curtea Casei „Sfântul Iosif” a congregaţiei, PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, va prezida o celebrare de binecuvântare a acestei maşini şi se va ruga pentru buna desfăşurare a proiectului.

Maşina va fi parcată în două locuri din Iaşi, primind deja aprobarea Primăriei Iaşi: aproape de Casa „Sfântul Iosif” (mai exact la adresa str. Plopii fără soţ, nr. 2g) şi în zona Piaţa Nicolina.

Pentru detalii despre proiect, numărul de telefon de contact este 0748.805.928. Avem în continuare nevoie de sprijin concret pentru această iniţiativă şi altele similare.

Proiectul „Duş social” se alătură unui alt proiect deja în derulare, „Cantina socială”, gestionat de Surorile Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe din Iaşi, care au acelaşi fondator, pr. Alois Guanella. Proiectul „Cantina socială” a început în urmă cu 10 ani, în cadrul Casei „Sfântul Iosif” (cunoscută mai mult pentru Căminul de Bătrâni pe care îl adăposteşte). La cantina socială, 40 de persoane nevoiaşe primesc zilnic un prânz cald şi un pachet pentru cină. Acum vor avea şansa de a se îngriji de igiena personală.

„A voi să fim aproape de Cristos cere să devenim aproapele faţă de fraţi, pentru că nimic nu este mai plăcut Tatălui decât un semn concret de milostivire. Prin însăşi natura sa, milostivirea se face vizibilă şi tangibilă într-o acţiune concretă şi dinamică”, spunea Papa Francisc în scrisoarea apostolică „Misericordia et misera”. Însuşi Mântuitorul Isus ne-a spus: „Am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi voi m-aţi primit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine” (Mt 25,35-36).

Pr. Bakthis Walagan Alphonse, SDC

* * *

