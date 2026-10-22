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(AUDIO) CONAF a reunit la Piatra Neamț antreprenori pentru dezbateri despre investiții, leadership și obstacolele care împiedică dezvoltarea afacerilor

(AUDIO) CONAF a reunit la Piatra Neamț antreprenori pentru dezbateri despre investiții, leadership și obstacolele care împiedică dezvoltarea afacerilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 18:20

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF, a reunit astăzi, la Piatra Neamț, antreprenori care dezvoltă companii și branduri românești pentru o dezbatere despre investiții, leadership și obstacolele care împiedică dezvoltarea afacerilor.

Președintele CONAF, Cristina Chiriac: Suntem țara cu cea mai slabă rată de creditare din Uniunea Europeană, dar, totodată, atunci când vorbim despre România, la nivel de sondaj în rândul antreprenorilor, principala nevoie o reprezintă capitalizarea, finanțarea. Deci, cum se face că, pe de o parte, nevoia de finanțare a antreprenorilor este foarte mare și, pe de altă parte, băncile nu reușesc să ajungă la antreprenori?

 

Județul Neamț oferă un context economic care merită analizat a spus, la rândul ei, președintele CONAF Neamț, Iulia Șerban.

Iulia Șerban: Este extrem de important să ne asumăm roluri în societate și să încercăm să fim o voce în orice domeniu. Bineînțeles, femeile sunt în ultima coadă a clasamentului în multe domenii la nivel european, dar să știți că, în antreprenoriat, spre exemplu, în România, avem o pondere destul de mare și cred că avem un cuvânt de spus și trebuie să fim o voce, să fim unite și ne putem diferenția oricând prin proiecte care să aparțină acestui segment al antreprenoarelor.

Reuniunea de la Piatra Neamț are loc la scurt timp după ce, la începutul lunii octombrie, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul legislativ privind declararea zilei de 19 noiembrie drept Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin, un demers propus de CONAF. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO facebook CONAF)

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