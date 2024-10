(AUDIO) CNIR a aprobat lansarea licitaţiilor pentru execuţia celor patru loturi montane ale Autostrăzii Unirii

Patru loturi montane din viitoarea Autostradă A8 au fost votate în cadrul ultimei ședințe a Consiliului de Administrație al Companie Naționale de Investiții Rutiere din România. Secțiunea montană este formată din 6 loturi, iar la ședință au fost votate cele mai dificile, respectiv cele care traversează Carpații Orientali.

Președintele Consiliului de Administrație al CNIR, Cătălin Urtoi, a declarat că documentele vor fi depuse la Agenția Națională de Achiziții Publice în vederea realizării proiectării și execuției.

Cătălin Urtoi: Am aprobat în ședință cele patru loturi de pe Autostrada Unirii, secțiunea montană, respectiv Sărățeni-Joseni, Joseni-Ditrău, Ditrau-Grinţieş și Grinţieş-Pipirig. Sunt cele patru loturi care au fost transferate prin ordinul de ministru la noua companie CNIR, celelalte două loturi fiind deja lansate în licitația de proiectare și execuție. Urmează ca după aprobarea din Consiliul de Administrație, aceste loturi să meargă mai departe pe procedură către Agenția Națională de Achiziții Publice și să fie ridicate pe SEAP caietele de sarcini pentru proiectare și execuție pe aceste patru loturi. Dacă până la maximum șase luni de zile am avea finalizarea acestor licitații, am putea spune că undeva spre toamna anului viitor să avem începute nu lucrările, ci să fie semnate contractele și să avem începută partea de proiectare și, ulterior, partea de execuție. Nu vă ascund că proiectarea pe aceste patru loturi, cele mai dificile de pe secțiunea montană, este estimată undeva la 12-14 luni.

Finanțarea celor 4 tronsoane montane este asigurată din fonduri europene, valoarea cumulată a acestora apropiindu-se de 40 de miliarde de lei cu TVA.

Autostrada Unirii A8 Targu Mureș – Iași – Ungheni va avea, în total, o lungime de 308 km.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)