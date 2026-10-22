(AUDIO) Căldura revine în apartamentele ieșenilor. Repornirea instalațiilor se face etapizat

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 12:03

Reluarea furnizării de agent termic în municipiul Iași ar urma să aibă loc astăzi, au declarat autoritățile ieșene.

Repornirea instalațiilor se va face etapizat, după ce și transformatorul închiriat de la Delgaz Grid a fost montat, în urma unei intervenții complexe, care s-a desfășurat pe parcursul nopții trecute.

Până în momentul de față, toate probele la instalațiile de la CET decurg bine, astfel că ieșenii ar putea avea apă caldă și căldură începând din această după-amiază.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica: ”S-a finalizat și montarea transformatorului adus în seara trecută, s-a lucrat toată noaptea la el. Deja a început amorsarea instalațiilor chimice, cele care prepară apa dedurizată ce va fi introdusă în sistemul de încălzire, s-au amorsat punctele termice, temperatura pe tur în momentul de față este 35 de grade, încărcarea se face treptat pentru a nu face nici șocuri de presiune, nici șocuri termice și practic, de astăzi, reluăm furnizarea căldurii în orașul nostru. Primul prag va fi atins la ora 15:00, după care treptat, treptat și pe tot parcursul nopții încep încărcările în sistem.”

La rândul său, Sorin Turcu, șef de secție la CET 1 Iași a precizat că repornirea instalației se va face treptat, respectiv în momentul de față a fost rebranșată la curent stația de dedurizare a apei: ”În acest moment, lucrările principale au fost încheiate, se fac probe de protecție, blocaje pe partea electrică, se pun sub tensiune stațiile pas cu pas, se înaintează în interiorul centralei. În cursul zilei de azi va începe alimentarea chimicului, ponim adaosul în sistem și sperăm că în cel mai scurt timp, până mâine, să începem și livrarea de agent termic din oraș. Nu s-a început încărcarea, s-a ajuns cu tensiunea în stațiile care alimentează chimicul. Mai întâi să tratăm apa, să o livrăm spre chafuri și apoi de acolo în oraș. În cursul zilei de azi se vor încheia toate lucrările și vor începe producția în cursul zilei de astăzi.”

Reamintim că mii de ieșeni au rămas fără apă caldă și căldură, după un incendiu care a izbucnit la postul electric de alimentare al CET-ului.

La sistemul centralizat de încălzire sunt branşate 22 des mii de apartamente, aproape 140 de instituţii publice şi peste 170 de agenţi economici.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)