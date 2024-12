(AUDIO) Bârlad V35, o stea de 179 de ori mai strălucitoare decât Soarele, descoperită la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan”

O nouă stea variabilă a fost descoperită la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad. Aceasta a fost denumită Bârlad V35, este o stea gigantică roșie, fiind de 179 de ori mai strălucitoare decât Soarele.

Corpul ceresc se află o distanță de peste trei mii de ani lumină de Terra, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, Ciprian Vîntdevară, șeful Secției de „Științele Universului și ale Vieții” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad.

Ciprian Vîntdevară: Este vorba despre o stea variabilă, se numește Bârlad V35. E de fapt un nume de catalog pe care i l-am dat noi, pentru că stelele variabile le-am observat și le-am publicat de-a lungul timpului, pentru că nu este singura stea variabilă V35 – sunt 37 de stele acum care poartă numele orașul Bârlad. V35 este o stea gigantă roșie, care are anumite pulsații, are anumite oscilații. E mai diferită, pentru că noi nu am reușit să o raportăm, s-o publicăm cu datele noastre integral, ne-am folosit de date de la alte telescoape spațiale. Este de 179 de ori mai strălucitoare decât Soarele nostru.

Andreea Daraban: La ce distanță este de Pământ?

Ciprian Vîntdevară: La peste 3.000 de ani-lumină, din calculele pe care le-am aflat până în momentul de față.

