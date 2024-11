(AUDIO) Asistența medicală de ambulatoriu de la IRO Iași, desfășurată în cladirea de pe str. Sărărie

Publicat de Andreea Drilea, 26 iunie 2022, 07:56 / actualizat: 26 iunie 2022, 10:07



De mâine, asistența medicală de ambulatoriu de la Institutul Regional de Oncologie din Iași se va desfășura în clădirea de pe strada Sărărie, aflată în vecinătatea Centrului de Screening. Managerul IRO Iași, Mirela Grosu, a anunțat că în fostele spații ale Ambulatorului se vor desfășura alte proiecte.

De asemenea, Institutul Regional de Oncologie se află în posesia unui teren aflat în imediata vecinătate a Centrului de Screening și a Ambulatoriului, pe care dorește să contruiască viitorul Centru de Protonoterapie, proiect pentru care mai luptă Bucureștiul și Clujul. Mirela Grosu:

Mirela Grosu: În imediata apropiere, am primit în administrare de la Consiliul Județean o clădire în care funcționa Direcția de Asistență Socială, am făcut lucrări de igienizare și acolo, de luni, începem activitatea de terapie de zi, spitalizare de zi, pentru că acolo unde desfășurăm acum chimioterapiile, activitatea respectivă, începem un alt proiect de extindere a ambulatorului și atunci, temporar, cel puțin pentru un an jumătate, maxim doi ani de zile, ne mutăm sus, lângă Centrul de Screening. După Centrul de Screening mai avem un teren, tot de la Consiliul Județean, primit în administrare. Acum am făcut PUZUL pentru acest teren, întocmim un studiu de prefezabilitate și în momentul în care va apărea POS-ul – Program Operațional de Sănătate, aprobat de Comisia Europeană, pentru că după câte știu eu, este la Comisia Europeană – în momentul respectiv, pe acel program, este o linie de finanțare pentru construirea unui Centru de protonoterapie. Centrul respectiv va fi realizat într-unul din imediata vecinătate a unui Institut oncologic, însemnând București, Cluj sau Iași. Și atunci, cele trei institute își vor depune un dosar de candidatură și noi sperăm și ne dorim ca acest Centru de protonoterapie să fie la Iași.

În ceea ce privește Centrul de Screening al Cancerului, vor fi două surse de finanțare: o parte din servicii vor fi suportate de Casa de Asigurări de Sănătate, iar cealaltă va fi asigurată prin proiecte.

Mirela Grosu: Centrul de screening, din punct de vedere financiar, va funcționa cu două surse, să spunem exact, așa cum a spus și domnul ministru Rafila când a fost pe 25 martie la Iași. O parte din cheltuieli sunt acoperite din venituri de pe proiectele de screening, însemnând cabinetele de ginecologie, cabinetele de chirurgie, radiologia pe mamograf, pentru că și acolo avem două mamografe fixe instalate. Acolo facem col post copii, conizații. Dotările medicale, personalul care lucrează acolo și cheltuielile de întreținere ale centrului sunt asigurate prin cele două proiecte, cel puțin până în 2023 decembrie. Apoi celelalte servicii care se pot realiza acolo – noi ne dorim să facem screening pentru depistarea cancerului de piele. La etajul 3 este un laborator cu 6 posturi pentru endoscopie digestivă superioară și inferioară. Aceste servicii vor fi asigurate prin contractul cu Casa de Asigurări.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)