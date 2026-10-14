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(AUDIO) Aproape 67% dintre candidații din Iași au promovat prima probă a concursului pentru funcțiile de director

(AUDIO) Aproape 67% dintre candidații din Iași au promovat prima probă a concursului pentru funcțiile de director

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 10:28

În județul Iași, rata de promovare la concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori ai instituțiilor de învățământ, după prima probă, cea eliminatorie, este de aproximativ 67 la sută.

Din cei 327 de candidați înscriși, 219 au promovat, rezultate comparabile cu media națională, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț: ”Rezultatele obținute de candidații din județul Iași sunt comparabile cu cele obținute la nivel național. Suntem la promovabilitate aproximativ în media națională. Au fost la Iași 327 de candidați înscriși, 5 au fost absenți, unul s-a retras, nu au fost candidați eliminați, și 219 au promovat.”

În școlile în care candidații pentru aceste funcții au fost respinși la proba eliminatorie, directorii pot fi numiți în baza prevederilor legale, cel mult până la finalul anului școlar sau până la organizarea unei noi proceduri de selecție, a mai spus Antonina Bliorț: ”Există prevedere ale legislației și în unitatea respectivă se numesc directori până la organizarea unui alt concurs sau până la finalul anului școlar. Au mai fost perioade în care nu a fost concurs și atunci se aplică această prevedere legislativă.”

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori ai instituțiilor de învățământ continuă săptămâna viitoare, pe 20 octombrie, cu proba scrisă.

Ulterior, vor fi evaluate documentele administrative, iar candidații vor susține interviuri în fața comisiilor de specialitate. Noii directori vor fi stabiliți până la finalul anului, urmând să își înceapă activitatea din luna ianuarie.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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