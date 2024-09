(AUDIO) Admiteri record la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a avut, în această vară, cea mai bună admitere din ultimii 20 de ani.

Rectorul, Dan Cașcaval, a precizat că a fost nevoie de o suplimentare a locurilor, iar în acest sens, Ministerul Educației a acordat încă 250.

Dan Cașcaval: Anul academic, să spunem, sub auspiciile unei admiteri record în ultimii 20 de ani. Practic, în afară de câteva domenii care erau cumva consacrate în ultimii ani ca atractivitate pentru absolvenții de liceu, în acest an am acoperit absolut toate domeniile universității, cu o concurență care a depășit cu mult numărul de locuri alocate. Deci, avem în anul întâi, avem numai la licență, peste 3.000 de boboci, la master 2.000 de boboci și la doctorat 150. În total, universitatea noastră depășește 13.000 de studenți fizici datorită admiterii din acest an.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are 11 facultăți; la două dintre acestea s-a dat și probă scrisă la admitere.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va deschide oficial anul universitar 2024 – 2025 cu o ceremonie festivă care va avea loc luni, de la ora 12.00, în Aula Magna „Carmen Sylva” din Corpul A. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)