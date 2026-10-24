Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) 40 de companii americane, în dialog cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

(AUDIO) 40 de companii americane, în dialog cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

(AUDIO) 40 de companii americane, în dialog cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 11:14

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își extinde parteneriatele internaționale și mizează pe colaborarea cu piața americană.

Rectorul instituției, Dan Cașcaval, s-a întâlnit cu o delegație din Statele Unite care reprezintă interesele a 40 de companii din șase state americane.

Discuțiile au vizat semnarea unor acorduri de colaborare în domenii cheie, precum automatizările, calculatoarele, electronica și ingineria electrică.

Politehnica ieșeană vrea să ofere soluții active de securitate cibernetică pentru firmele IT, în parteneriat cu institutele academice și de cercetare locale.

În plus, Universitatea Tehnică este implicată direct în organizarea viitoarei întâlniri interministeriale dintre România și Republica Moldova, eveniment de amploare care va avea loc la Iași în 2027, a precizat rectorul instituției, Dan Cașcaval: ”La această întâlnire participă colegii mei din domeniul informatizării și al inteligenței artificiale și eu sper să se concretizeze cu parteneriate, și aici nu mă refer între noi și Universitatea Cuza, pentru că aici există, ci cu universități din Statele Unite, dar, așa cum vă spuneam, mai ales în domeniul securității cibernetice.

Reporter: Care sunt facultățile care vor fi angrenate?

Dan Cașcaval: În primul rând sunt facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultate de Electronică, dar există la fel de bine și în Facultatea de Inginerie Electrică, iar zona de inteligență artificială începe să pătrundă oficial în toate facultățile de fapt.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Termenul de plată către beneficiarii PNRR ar putea fi prelungit
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 08:59

Termenul de plată către beneficiarii PNRR ar putea fi prelungit

Actualul executiv ia în calcul prelungirea termenului în care se pot face plăți către beneficiarii proiectelor PNRR, iar în context,...

Termenul de plată către beneficiarii PNRR ar putea fi prelungit
Protest în Vrancea față de redeschiderea adăpostului privat de la Suraia
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 08:54

Protest în Vrancea față de redeschiderea adăpostului privat de la Suraia

Iubitorii de animale din Vrancea au protestat în fața Direcției Județene Sanitare-Veterinare față de redeschiderea adăpostului privat de la...

Protest în Vrancea față de redeschiderea adăpostului privat de la Suraia
România va trece la ora de iarnă
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 08:49

România va trece la ora de iarnă

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Schimbarea...

România va trece la ora de iarnă
Franţa: Autorităţile se pregătesc de o nouă zi de proteste
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 08:41

Franţa: Autorităţile se pregătesc de o nouă zi de proteste

Franţa se pregăteşte sâmbătă de o nouă zi de proteste, după ce weekendul trecut mişcarea socială a tinerilor a degenerat în violenţe,...

Franţa: Autorităţile se pregătesc de o nouă zi de proteste
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 08:39

Seceta din acest an a afectat culturile agricole din unele zone ale ţării

Seceta din acest an a afectat mai multe culturi agricole din unele zone ale ţării. În judeţul Bacău, de exemplu, producţiile de grâu şi...

Seceta din acest an a afectat culturile agricole din unele zone ale ţării
Prim plan sâmbătă, 24 octombrie 2026, 07:49

Eurodeputații cer sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă atacurile recente asupra navelor comerciale și civile soldate cu victime și...

Eurodeputații cer sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria
Prim plan vineri, 23 octombrie 2026, 19:27

Alexandru Toader, fiul fostului rector al UAIC, reținut cu propunere de arestare preventivă într-un dosar de viol

UPDATE ora 19:20 – La această oră, magistrații decid asupra propunerii de arestare preventivă a lui Alexandru Toader pentru 30 de zile....

Alexandru Toader, fiul fostului rector al UAIC, reținut cu propunere de arestare preventivă într-un dosar de viol
Prim plan vineri, 23 octombrie 2026, 18:35

A şasea ediţie a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni

Peste 150 de tineri din România şi din diaspora vor participa timp de şase zile la cea de-a şasea ediţie a Forumului Tinerilor Români de...

A şasea ediţie a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni