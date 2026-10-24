(AUDIO) 40 de companii americane, în dialog cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 11:14

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își extinde parteneriatele internaționale și mizează pe colaborarea cu piața americană.

Rectorul instituției, Dan Cașcaval, s-a întâlnit cu o delegație din Statele Unite care reprezintă interesele a 40 de companii din șase state americane.

Discuțiile au vizat semnarea unor acorduri de colaborare în domenii cheie, precum automatizările, calculatoarele, electronica și ingineria electrică.

Politehnica ieșeană vrea să ofere soluții active de securitate cibernetică pentru firmele IT, în parteneriat cu institutele academice și de cercetare locale.

În plus, Universitatea Tehnică este implicată direct în organizarea viitoarei întâlniri interministeriale dintre România și Republica Moldova, eveniment de amploare care va avea loc la Iași în 2027, a precizat rectorul instituției, Dan Cașcaval: ”La această întâlnire participă colegii mei din domeniul informatizării și al inteligenței artificiale și eu sper să se concretizeze cu parteneriate, și aici nu mă refer între noi și Universitatea Cuza, pentru că aici există, ci cu universități din Statele Unite, dar, așa cum vă spuneam, mai ales în domeniul securității cibernetice.

Reporter: Care sunt facultățile care vor fi angrenate?

Dan Cașcaval: În primul rând sunt facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultate de Electronică, dar există la fel de bine și în Facultatea de Inginerie Electrică, iar zona de inteligență artificială începe să pătrundă oficial în toate facultățile de fapt.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)