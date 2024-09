Asociația Artis lansează proiectul Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

Asociația Artis, alături de Primăria Municipiului Iași, sub auspiciile Familiei Regale a României, lansează proiectul educativ Centenarul Încoronării, la 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

Proiectul va avea loc în perioada mai-octombrie 2022 și va marca Regalitatea în România, Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina pe plan cinematografic, pornind pe urmele vizitelor Familiei Regale în România Întregită (1919-1927), împreună cu specialiști din lumea cinematografiei și istoriei. Scopul caravanei este acela de a stimula comunitatea în vederea consumului de produse culturale și de a intensifica dialogul intercultural, cu precădere pe tema Regalității.

Activitățile organizate în cadrul proiectului vor debuta la Iași, cu un program special, având în vedere faptul că Iașul este al doilea Oraș Regal și Capitală de Război. Municipiul Iași, capitală a Regatului României în anii 1916-1918, în timpul participării României la Primul Război Mondial, este locul unde s-au scris pagini hotărâtoare pentru destinul românesc în secolul al XX-lea. Aici au fost consfințite Legea Agrară și Legea Electorală, de aici au fost cârmuite Legislativul, Executivul și Armata Regală, în cele mai grele momente pentru națiunea română din întreaga ei istorie modernă.

Evenimentele se vor desfășura în prezența ambasadorilor caravanei Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, nume mari din cultura românească: Irina-Margareta Nistor (Ambasador Cinema), Adrian Cioroianu (Istoric, Ambasador), Nicolae Pepene (Istoric, Ambasador), Mioara Anton (Cercetător științific, Ambasador), Daniel Șandru (Profesor, Ambasador) și Alexandru Muraru (Istoric, Ambasador).

„Proiectul Centenarul Încoronării completează în mod fericit seria de inițiative prin care municipiul Iași își arată recunoștința față de valorile și principiile Casei Regale a României, perpetuate astăzi de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și Alteța Sa Regală Principele Radu. Îmi exprim speranța că acest eveniment ne va îmbogăți cu noi gânduri și nobile sentimente față de istoria regalității în România” – Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași.

„100 de ani regali. Este un moment important pentru istoria regalității din România și ne bucurăm că am primit susținerea Familiei Regale a României și a autorităților locale. Când am gândit acest proiect am plecat de la ideea că ne dorim să contribuim la conștientizarea evenimentului dedicat Regalității prin activități dedicate publicului tânăr. Am observat importanța și necesitatea unui asemenea proiect în momentul în care am derulat proiectul Centenarul Filmului Românesc. Programul a presupus 100 de filme selecționate de critici de film, regizori și istorici, care au fost proiectate publicului în cele 100 de localități selectate din România, Republica Moldova și regiunea Cernăuți. Deschiderea publicului de toate vârstele, din toate zonele României și Republicii Moldova, ne-a motivat să continuăm cu astfel de evenimente culturale și istorice, necesare pentru dezvoltarea macro socială a comunității noastre” – Andrei Giurgia, manager de proiect.

„Periplul filmelor le va da spectatorilor, de toate vârstele, curajul de a trece mai lesne peste multele clipe de cumpănă, să-și cunoască îndeaproape istoria (cea nefalsificată) și să-și respecte cu mândrie trecutul îndepărtat și să-l împărtășească generațiilor viitoare” – Irina-Margareta Nistor, critic de film.

„În anul Centenarului Încoronării, avem o nesperată șansă, aceea ca, fiind martorii manifestărilor publice care vor fi organizate, inclusiv prin acest proiect, să ne recuperăm memoria. Să devenim conștienți că istoria Monarhiei Române este astăzi departe de a se fi sfârșit și depinde atât de elitele politice și intelectuale, cât și de cetățenii României să contribuie la readucerea în actualitate, cu deplină bună-credință, a virtuții călăuzitoare pe care Casa Regală a instituționalizat-o în trecut, ca și în prezent, în spațiul nostru public” – Prof. univ. dr. Daniel Șandru, Președinte executiv, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

„La patru ani de la Marea Unire, la 15 octombrie 1922, la Alba Iulia se organiza cu mare fast ceremonia de încoronare a regelui Ferdinand și a reginei Maria. În conștiința națională orașul avea o importanță simbolică aparte: aici, Mihai Viteazul se intitulase la 1600 „domn al Țării Românești și Ardealului și a toată Țara Moldovei“, iar la 1 decembrie 1918, cei 1228 de deputați ai Adunării Naționale votaseră unirea Transilvaniei cu România. Primele măsuri pentru organizarea ceremoniei au fost inițiate în timpul guvernării Averescu (1920-1921), când a fost înființată o Comisie de încoronare, care avea misiunea să organizeze calendarul evenimentelor. (…) Simbolic, încoronarea de la Alba Iulia a marcat în egală măsură triumful unei dinastii și al unei națiuni. România Mare devenise o realitate” – Mioara Anton, Director adjunct Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ Academia Română

„Pe 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand şi-a aşezat singur pe cap această coroană română și din acel moment ea simbolizează și România Mare, atunci un triumf, acum o istorie. Prin urmare, sărbătorirea Centenarului Încoronării trebuie să aibă strălucirea oțelului coroanei regale, definită de respectul pentru cei care prin devotament absolut și energie neclintită ne-au lăsat aniversări istorice cu care ne putem mândri” – Nicolae Pepene, Manager Muzeul Județean de Istorie Brașov.

„Cel mai important lucru dintre toate poate că era faptul că românii prezenţi, în acea duminică, pe acel platou al catedralei, aveau astfel sentimentul că Istoria, totuşi, capătă un sens: toate suferinţele, sacrificiile şi dramele anilor precedenţi se contopeau în acel moment fericit, în aurul şi oţelul de pe fruntea Regelui și Reginei României” – Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, istoric, jurnalist, eseist și om politic român.

„Centenarul Încoronării ne amintește despre statalitate, onoare, patriotism, demnitate, statornicie. Încoronarea din 1922 este cel mai puternic act de consens politic pe care elitele, statalitatea și națiunea l-au trăit după Mare Unire. Încoronarea a fost un proiect de stat autentic, un legământ între regalitate, societate și elite. Acesta ne amintește astăzi de ce idealul regalității este o valoare fundamentală a modului în care s-a construit națiunea și România de astăzi” – Deputat Alexandru Muraru, Reprezentant Special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, Consilier onorific al Primului-Ministru.

După lansarea oficială, Caravana Centenarul Încoronării va ajunge, până la finalul lunii octombrie, în mai multe orașe vizitate de Familia Regală în România Întregită, astfel: Bicaz, Putna, Rădăuți, Suceava, Carei, Satu Mare, Sighetu Marmației, Oradea, urmate în partea a doua a proiectului de evenimente desfășurate la Brașov, Sinaia, Curtea de Argeș, Sibiu, Deva, Republica Moldova, Cernăuți, Maramureș, Balcic, Constanța, Bistrița Năsăud, Cluj Napoca, Turda, Dej, Jibou, Sălaj, Alba Iulia, Abrud, Blaj, și București. (Comunicat Asociația Artis)