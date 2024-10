„Armonii de Iarnă” la Muzeul Memorial „Mihai Kogălniceanu” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2022, 18:14



Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită iubitorii de muzică la Recitalul de canto „Armonii de Iarnă”, care va avea loc marți, 13 decembrie 2022, începând cu ora 16.00, la Muzeul Memorial „Mihai Kogălniceanu” din Iași (Str. M. Kogălniceanu nr. 11).

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, fiind coordonat de prof. asociat dr. Eliza Irina Solomon și conf. univ. dr. Brândușa Tudor.

Programul include lucrări din creația compozitorilor: G.F. Händel, G. Donizetti, F. Lehar, C. Debussy, R. Rodgers, N. Bretan, G. Dendrino, P. Constantinescu, interpretate de studentele: Denisa Strugariu (an I), Alexandra Vasilica Condrea (an II), Alexandra Andreia Stâncescu (an II), Alexandra Dumitriana Amarandei (an III), Cosmina Chichiriță (master, an II), Simona Sănduleac (master, an II).

Intrarea la acest eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

COMUNICAT DE PRESĂ