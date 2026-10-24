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Alexandru Toader, fiul fostului rector Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile

Alexandru Toader, fiul fostului rector Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 10:00

Alexandru Toader, fiul fostului rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Decizia a fost luată astăzi de magistrații Curții de Apel Iași, la propunerea procurorilor.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Alexandru Toader este acuzat de viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă la agresiune sexuală.

Lector la Facultatea de Drept a Universității amintite, Alexandru Toader este anchetat după ce două studente l-au reclamat că le-a cerut favoruri sexuale pentru a le promova la o disciplină la care erau în pericol de restanță.

Conform anchetatorilor, acesta ar fi profitat de poziția sa de superioritate și de autoritatea de cadru didactic pentru a abuza de mai multe studente de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde preda.

Actualul rector al universității, Liviu George Maha, a declarat, pentru postul nostru de radio, că Alexandru Toader va fi suspendat din activitatea didactică.

Amintim că întregul caz a pornit de la o anchetă realizată de jurnaliștii Reporter de Iași.

Radio Iași/FOTO facebook Alexandru Toader

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