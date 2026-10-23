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Alexandru Toader, fiul fostului rector al UAIC, reținut cu propunere de arestare preventivă într-un dosar de viol

Alexandru Toader, fiul fostului rector al UAIC, reținut cu propunere de arestare preventivă într-un dosar de viol

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 17:09

Alexandru Toader, fiul fostului rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost reținut cu propunere de arestare preventivă astăzi de procurori, într-un dosar în care este cercetat pentru viol.

Lector la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza, acesta este anchetat după ce două studente l-ar fi reclamat că ar fi cerut favoruri sexuale pentru a le promova la o disciplină la care erau în pericol de restanță.

Potrivit unor surse judiciare, în plus față de cele două studente, ar mai fi apărut și alte reclamații.

Într-o postare pe Facebook, fostul rector Tudorel Toader afirmă că întregul caz este un atac la persoana sa, iar fiul său este folosit în acest scop.

El subliniază că nu există probe, dar își exprimă încrederea că magistrații vor constata un abuz și îl vor pune în libertate pe Alexandru Toader.

Actualul rector al universității, Liviu George Maha, a declarat, pentru postul nostru de radio, că, deoamdată, nu a primit nicio informare oficială privind reținerea lui Alexandru Toader, pentru a putea decide măsuri în consecință.

Liviu George Maha: În acest moment nu există nicio informație oficială legată de reținere. Din punctul de vedere al universității nu a existat o comunicare oficială cu nicio instituție a statului în acest moment. Pe parcursul cercetărilor au fost solicitate documente, pe parcursul ultimului an, deci a existat o comunicare instituțională, dar la acest moment despre reținere nu a fost nicio informare.

(Radio Iași/ FOTO Facebook Alexandru Toader)

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