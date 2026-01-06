Ascultă Radio România Iași Live
Alertă de iarnă pe râul Bistrița: zăpor întins pe 7 km

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 10:32

Autoritățile monitorizează zăporul, fenomen care se manifestă pe râul Bistrița, amonte de acumularea Izvorul Muntelui, pe o lungime de peste 7  km. Specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț au informat autoritățile județene că ”pe sectorul cuprins între viaduct Poiana Largului până amonte 200 m pod Ruseni, pe o distanță de 7,2 km, râul prezintă aglomerări de zai cu grosimi cuprinse între 0,2-2,0 m.  Din amonte curge zai  pe 50% din suprafața apei. Temperatura aerului la stația hidrometrică Frumosu, la ora 06.00, era de –7,5 grade Celsius”.  

Fenomenul de zăpor este monitorizat de către reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor de la nivelul comunelor Borca, Farcașa și Poiana Teiului.   În funcţie de starea vremii vor fi efectuate activități de monitorizare a fenomenului de zăpor de către SVSU și ISU Neamț. Dacă situația o va impune echipa pirotehnică va interveni punctual, a transmis Irina Popa, purtător de cuvânt I.S.U. Neamț. 

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO arhivă

