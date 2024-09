Afacerile companiei Antibiotice în semestru I din 2023 au crescut cu peste 27%, în acord cu planul multianual de afaceri

Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucureşti, în data de 14 august 2023, raportul administratorilor și opinia auditorului cu privire la situațiile financiare interimare la data de 30.06.2023. Rezultatele, în acord cu planul de afaceri The Future Together elaborat pentru perioada 2023-2030, indică creșteri sănătoase și sustenabile determinate de noile strategii de maximizare a randamentelor și consolidare a afacerii pe plan intern și internațional.

Antibiotice în primul semestru al anului 2023:

 creșterea echilibrată a cifrei de afaceri pe piața internă și internațională cu 27%

 creșterea cu 27,8% a cifrei de afaceri obținute pe piața internă, consolidând în structură profitabilitatea companiei;

 majorarea cu 25,7% a cifrei de afaceri obținute la export; o consolidarea unui export cu 82% mai mare în SUA, ceea ce a determinat creșterea corespunzătoare a profitabilității afacerii o dublarea vânzărilor pe piața Vietnamului ca urmare a reluării consumului post-pandemic, cu impact pozitiv asupra profitabilității o câștigarea unei noi licitații în UK în valoare de 5,2 milioane euro, pentru produse injectabile cu profitabilitate crescută

 realizarea unui profit net de 62 milioane lei, comparativ cu valoarea de 33,9 milioane lei înregistrată la 30.06.2022;

 creșterea valorii acțiunilor din free – float la valoarea de 44,6 milioane euro, la 31.07 2023, de la valoarea de 36 milioane euro, înregistrată la 30.12.2022;

 atragerea de fonduri nerambursabile în valoare de peste 85 milioane lei pentru o capacitate de producție a produselor sterile, soluții și topice;

 obținerea unei cofinanțări în valoare de 4,1 milioane lei pentru dezvoltarea unei capacități de producție a energiei verzi;

 Investiții de 27,2 milioane lei în dezvoltarea portofoliului de produse, producția de energie verde, modernizarea laboratoarelor și logisticii.

Creștere cu 27% a cifrei de afaceri în primul semestru din 2023

Conform Raportului Administratorilor, în primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri obținute din vânzările pe piața internă și piețele internaționale, în valoare de 67,2 milioane lei, ajungând la nivelul de 315,9 milioane lei, cu 27 % mai mare comparativ cu perioada similară a anului precedent. Pe piața internă, creșterea înregistrată este de 27,8% (de la valoarea de 153,4 milioane lei în semestrul I din 2022, la 196 milioane lei la 30 iunie 2023). Saltul afacerilor pe piețele internaționale este reprezentat de o creștere cu 25,7% (de la 95,3 milioane lei, în perioada similară din 2022, la 119,8 milioane lei la semestrul I din 2023).

Creșterea vânzărilor de medicamente și substanțe active din portofoliul Antibiotice are ca fundament strategia de repoziționare pentru produsele din portofoliu, optimizarea politicilor de marketing, precum și contextul pieței, marcat de creșterea incidenței afecțiunilor acute respiratorii, inclusiv cele suprainfectate bacterian.n

La finalul semestrului I anul 2023, Antibiotice a realizat un profit net de 62 milioane comparativ cu valoarea obținută în perioada similară a anului precedent (33,9 milioane lei), ca efect coroborat al:

 optimizării structurii de vânzare în piața internă a claselor antiinfecțioase de uz sistemic (creșterea în consum cu 29%) și preparate dermatologice (creștere cu 14%, determinată de prețul superior de valorificare);

 renegocierea parteneriatelor cu distribuitorii, pe fiecare segment de piață – hospital, lanțuri naționale, minilanțuri și farmacii independente, în scopul îmbunătățirii cotei de piață și a profitabilității;

 creșterii vânzărilor în piața internațională într-o structură ce a generat o profitabilitate superioară cu 76%;

 reducerea cu 13% a cheltuielilor cu materii prime și a cheltuielilor cu energia electrică, gazele naturale prin optimizarea consumurilor, a prețurilor și tarifelor acestora; încurajării menținerii unui consum rațional de medicamente.

Creștere cu 27,8% a cifrei de afaceri obținute pe piața internă

În primul semestru al anului 2023 a fost redefinit modul de lucru cu distribuitorii și lanțurile naționale din România, în strânsă corelație cu potențialul de vânzare al fiecărui produs raportat la segmentele de piață și potențialul de vânzare al fiecărui partener.

Astfel, în primele 6 luni, Antibiotice a realizat o cifră de afaceri de 196 milioane lei, în creștere cu 27,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent. În acest fel, s-au consolidat vânzările de antiinfecțioase de uz sistemic (+29% creștere a vânzărilor), dezvoltând în același timp și clasele terapeutice unde deține poziții importante în piața internă: preparate dermatologice (+14%), sistem cardiovascular (+5%) și tract digestiv (+23%).

Pe segmentul vânzărilor către spitale (Hospital), unde Antibiotice este recunoscută ca principal furnizor de medicamente antiinfecțioase, în primele 6 luni ale anului, vânzările au înregistrat o creștere valorică cu 14,2%, ( de la 66,1 milioane lei în semestrul I 2022, la 75,4

milioane lei în același semestru din 2023).

Pe segmentul lanțuri naționale, valoarea vânzărilor a crescut cu 14,3% în primul semestru din 2023 față de aceeași perioadă din anul precedent (de la 54 milioane lei la 61,7 milioane lei) iar vânzările prin farmaciile independente și minilanțuri s-au majorat în primul semestru al anului 2023 cu 27,9% (de la 94,1 milioane lei în semestru I din 2022, la 120,3 milioane lei în semestru I 2023).

În România, Antibiotice este lider cantitativ pe forma farmaceutică unguente (20,9%), supozitoare și ovule (36,1%) și pulberi injectabile (56,3%) și lider valoric pe segmentul medicamentelor generice cu prescripție și non-RX comercializate în spitale, cu o cotă de piață de 13,9%. (sursa CEGEDIM)

Creșterea vânzărilor a fost determinată, deopotrivă, de consumul crescut pe portofoliul de produse antiinfecțioase și cele pentru răceală și gripă, precum și de atragerea a noi produse în portofoliu și consolidarea prezenței în piață pentru medicamente fără prescripție

medicală, precum gama Fluxiv ® , Saliform ® , Clafen ® Rapid, gama Simbiflora ® .

Produse noi asimilate în portofoliu, în acord cu nevoile pieței

În primul semestru din anul 2023 portofoliul de produse dezvoltat prin cercetare proprie și in-licesing s-a completat cu 9 produse, solicitate de piață, țintele din planul de afaceri multianual prevăzând atragerea a 100 noi de produse până în anul 2030.

Portofoliul de forme solide orale a fost completat cu 2 noi produse: Equilibra ® Plus comprimate, un supliment alimentar ce conține magneziu organic și vitamina B6, care contribuie la refacerea nivelului energetic al organismului și la funcționarea normală a

sistemului nervos și Remiflu® granule, un medicament OTC, o triplă combinație de paracetamol, maleat de clorfeniramină și acid ascorbic, indicat în ameliorarea simptomelor de răceală și gripă.

Portofoliul de produse topice s-a extins prin lansarea a 4 produse noi: 3 produse ce completează linia de dermatocosmetice, Tinero ® AZ, destinate ameliorării simptomelor date de rozacee și Zinba ® , un medicament OTC antiinfecțios topic cu spectru larg, destinat prevenirii și tratamentului infecțiilor bacteriene de la nivelul pielii.

Portofoliul de produse injectabile a fost extins cu alte 3 produse antiinfecțioase: Vancomicină Atb® 500 mg, Vancomicină Atb® 1 g pulbere de concentrat pentru soluție perfuzabilă și Cefazolină Atb® 1 g pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă.

Creșterea cifrei de afaceri la export cu 25,7%

În ceea ce privește activitatea de afaceri pe piețele internaționale, în primul semestru al anului 2023 cifra de afaceri obținută la export a fost de 119,8 milioane lei, în creștere cu 25,7%, comparativ cu perioada similară a anului 2022 (95,3 milioane lei).

Dintre piețele țintă care conduc în clasamentul vânzărilor de produse marca Antibiotice în primul semestru, se remarcă Statele Unite ale Americii, în creștere cu 82% (de la 10 milioane lei în semestrul I 2022, la 18,2 milioane lei în perioada similară a anului 2023), ceea ce a determinat creșterea corespunzătoare a profitabilității afacerii. În această piață compania își consolidează cota de piață pentru 6 medicamente betalactamice sterile utilizate în spitale.

Piața Vietnamului, cu rezultate și profitabilitate în creștere, a înregistrat o dublare a vânzărilor (de la 8 milioane, la 16 milioane lei în semestru I din 2023), ca urmare a reluării consumului post-pandemie și câștigării de licitații naționale pentru 3 medicamente antiinfecțioase.

Antibiotice este prezentă cu valori în creștere și în Marea Britanie, unde recent a câștigat o nouă licitație organizată de Autoritatea Națională de Sănătate din UK pentru vânzarea de medicamente injectabile antiinfecțioase în valoare de 5,2 milioane euro.

Totodată, Antibiotice și-a consolidat poziția de furnizor de medicamente destinate spitalelor din regiunea Europei Centrale și de Est, odată cu adjudecarea unor licitații în Ungaria, Serbia, Albania, Lituania și finalizarea procedurilor de înregistrare a medicamentelor în Bulgaria, Polonia, Italia, Spania și Germania ce vor asigura creșterea amprentei medicamentelor antiinfecțioase, marca Atb®, în Uniunea Europeană.

Investiții de 27,17 milioane lei pentru dezvoltarea sustenabilă

În vederea dezvoltării sustenabile, compania a realizat în primele 6 luni din 2023 investiții totale în valoare de 27,17 milioane lei, din care 8,16 milioane lei reprezintă proiecte de cercetare proprie, in-licensing și echipamente pentru modernizarea capacităților de cercetare.

Digitalizarea platformei prin softuri dedicate activităților de resurse umane, controlul calității, cercetare, dar și securizarea datelor la nivelul companiei, reprezintă altă direcție a investițiilor ce totalizează 4,58 milioane lei.

Pentru producția de energie verde din surse proprii, compania a obținut o finanțare nerambursabilă prin PNRR în valoare de 4,07 milioane de lei în vederea construcției unui parc fotovoltaic la sol cu o putere instalată de 2,5 MW și a început construcția unui al doilea parc de panouri fotovoltaice pe clădiri, cu o putere instalată de 1,2 MW. Ambele proiecte se vor finaliza în acest an.

Compania a obținut și fonduri nerambursabile, in suma de 85.002.772 lei, pentru proiectul „Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice” a cărei valoare totala este de 200.101.617 lei. Implementarea acestui proiect va asigura fabricația de noi medicamente generice valoroase prin abordarea a noi forme farmaceutice, respectiv soluții sterile injectabile și produse topice sterile. Antibiotice fructifică astfel expertiza în domeniul fabricației de pulberi sterile injectabile prin abordarea unui nou segment de medicamente destinat spitalelor (soluțiile sterile dozate în flacoane de sticlă), precum și afecțiunilor dermatologice și oftalmice (topice sterile).

A fost încheiat un acord cu BEI în baza Planului de afaceri The Future Together

Planul de Afaceri–The Future Together 2023-2030 este principalul instrument de conducere a companiei care trasează direcțiile de dezvoltare pentru anii viitori, fiind monitorizat prin indicatori de performanță ce țintesc creșterea cifrei de afaceri și a profitului, dezvoltarea portofoliului de produse, implementarea de investiții sustenabile și creșterea valorii acțiunilor pe piața de capital și a activului net contabil.

Creșterea afacerii fundamentată în planul de afaceri The Future Together are în vedere conturarea unei viziuni privind dezvoltare a portofoliului de produse, care va fi supusă consultării Băncii Europene de Investiții (BEI), conform acordului de consultanță semnat în luna aprilie 2023. Acordul de consultanță prevede evaluarea posibilităților de extindere a portofoliului actual pe noi piețe și identificarea de noi molecule/proiecte de cercetare- dezvoltare care să determine asimilarea de produse diferențiate, cu valoare mare, dar și pentru identificarea de bune practici aplicabile proceselor industriale care să conducă la îmbunătățirii profitabilității platformei .

Pentru dinamizarea acțiunilor în scopul atingerii obiectivelor planului de afaceri multianul The Future Together a fost realizată o reorganizare deparatementelor cu rol strategic în dezvoltarea firmei.

Astfel, pentru trasarea unei viziuni mai clare asupra parcursului viitor la nivel de produs, conform conceptului from molecule to market și pentru o mai bună gestionare a factorilor cu impact în performanța afacerii pe termen lung s-au redefinit și reașezat rolurile a două structuri nou înființate, respectiv Managementul Portofoliului și Planificare și Marketing Strategic.

***

Persoanele interesate de mai multe informații pot consulta Raportul administratorilor, opinia auditorului cu privire la situațiile financiare interimare la data de 30.06.2023 pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), al Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro) sau pe pagina web a companiei Antibiotice SA (www.antibiotice.ro), secțiunea „Investitori & Informații financiare & Raportări financiare”.