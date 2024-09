Administrația Bazinală de Apă Siret a aplicat amenzi pentru nerespectarea Legii Apelor

Administrația Bazinală de Apă Siret a aplicat amenzi în valoare de 700.000 de lei în primele șapte luni ale anului 2024, în urma unei serii de controale stricte efectuate pentru a verifica respectarea Legii Apelor.

Inspectorii au desfășurat sute de controale de gospodărire a apelor, având ca scop prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul gestionării resurselor de apă.

Exploatarea ilegală a nisipului și pietrișului are consecințe negative majore și iremediabile atât asupra mediului cât și asupra lucrărilor hidrotehnice sau a infrastructurii rutiere.

Reprezentanta Administrației Bazinale de Apă Siret, Giorgiana Cernat: Controalele au vizat mai multe direcții, precum extragerea agregatelor minerale, modul de funcționare a stațiilor de epurare, barajele mici, așa-numitele baraje de categorie AC plus D, depozitele de deșeuri menajere, microhidrocentralele, folosințe care intră sub incidența directivei privind emisiile industriale, dar și starea de salubrizare a cursurilor de apă de pe teritoriul localităților. Un număr mare de controale, 184, mai exact, au fost efectuate în urma sesizărilor primite de la cetățeni sau alte entități. Prin urmare, putem spune că se observă o implicare crescută a comunității în protejarea resurselor de apă. În plus, Administrația Bazinală de Apă Siret a inițiat demersuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de extragerile ilegale de agregate minerale, valoarea estimată a prejudiciilor depășind 100.000 lei.

(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO Gabriel Pop)