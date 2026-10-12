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80 de ani de la înființarea Filialei Iași a Academiei Române

80 de ani de la înființarea Filialei Iași a Academiei Române
12 octombrie 2026, 15:40 / actualizat: 12 octombrie 2026, 17:37

Astăzi, la Iași, a fost lansat volumul aniversar care marchează 80 de ani de la înființarea Filialei Iași a Academiei Române.

Evenimentul se înscrie în Zilele Academice Ieșene aflate la a 41-una ediție

Volumul aduce în prim plan parcursul profesional a celor 62 de membrii ai Filialei Iași a Academiei Române, ne-a declarat Meda Gâlea, editor al lucrării.

Președintele Filialei Iași, Viorel Barbu a subliniat faptul că foarte multe din realizările celor 62-oi de academicieni ieșeni au trecut neobservate și volumul în cauză ne prezintă viața din laboratoare, săli de cursuri și din alte spații unde au profesat.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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