19 zile de activism impotriva prevenirii abuzului si violentei impotriva copiilor si tinerilor

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi (D.G.A.S.P.C.Iasi) in parteneriat cu Federatia Internationala a Comunitatilor Educative – FICE-România – Filiala Iasi si Colegiul National Vasile Alecsandri participa la Campania internationala intitulata 19 Days of Activism Prevention abuse and violence against Children/Youth 19 Zile de activism în scopul prevenirii abuzului si violentei fata de copii si tineri).

Campania se desfasoara în perioada 1-19 noiembrie 2022.

Cele 19 zile ale Campaniei Internationale sunt o initiativa a WWSF (Womens World Summit Foundation – initiata de Fundatia Summit-ul Femeilor Lumii, (WWSF) – Sectiunea Copii – Tineret, cu sediul la Geneva).

In aceasta perioada, in fiecare zi din cadrul acestei campanii, la sediul D.G.A.S.P.C.din Iasi, in centrele de servicii sociale din judetul Iasi vor avea loc activitati specifice (dezbateri, intalniri cu specialisti, concursuri tematice, expozitii de desene si de fotografii, ateliere etc.), la care sunt invitati sa participe copiii din sistemul de protectie speciala, reprezentanti ai Consiliului Judetean al Elevilor si ai Consiliului Judetean al copiilor din sistemul de protectie speciala, reprezentanti ai autoritatilor locale si ai societatii civile, cadre didactice, psihologi, medici, juristi, preoti, asistenti sociali.

Toate activitatile care urmeaza a se realiza vor contribui la perfectionarea personalului care lucreaza in domeniu, la imbunatatirea colaborarii interinstitutionale si nu in ultimul rand la educarea copiilor si tinerilor in scopul prevenirii si combaterii abuzului, violentei, consumului de substante, la incurajarea unor comportamente sanatoase si o comunicare solida cu parintii, cadrele didactice si ocrotitorii.

FICE – România, fondata în 1990 este membra cu drepturi depline a Federatiei Internationala a Comunitatilor Educative (singura organizatie internationala pentru toti profesionistii din domeniul educatiei extra – familiale, numarând actualmente 27 de sectiuni nationale în Europa, Canada si Africa. FICE este organizatie neguvernamentala si detine statut cu rol consultativ pe lânga UNESCO). FICE – România este o organizatie neguvernamentala, non profit si practica o neutralitate religioasa. Obiectivul principal al FICE – România este apararea drepturilor copilului, dezvoltarea profesionala a domeniului de educatie extra – familiala.

FICE Romania are 18 filiale judetene si numara peste 7000 de membrii si simpatizanti, persoane fizice (educatori, profesori, psihologi, pedagogi, sociologi, juristi, ziaristi, asistenti sociali s.a.) si institutii publice si private .

Din 1990, FICE – România desfasoara:

 activitati de formare si perfectionare a personalului din institutiile de protectie sociala;

 activitati de sprijinire a copiilor / tinerilor, famililor aflate în dificultate;

 organizeaza schimburi de experienta si stagii de practica în domeniul psiho- socio-pedagogic în tara si în strainatate;

 publica materiale de specialitate;

 organizeaza anual simpozioane si conferinte nationale si internationale;

 propune institutiilor guvernamentale masuri de perfectionare a legislatiei în domeniul protectiei sociale;

 intervine în cazurile de nerespectare a drepturilor copilului.