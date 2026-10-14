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Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva continuă la Iași. Mii de credincioși așteaptă să se închine la sfintele moaște

Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva continuă la Iași. Mii de credincioși așteaptă să se închine la sfintele moaște

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 11:10

UPDATE ora 11:00 – Peste 18.000 de pelerini așteaptă, în aceste momente, să ajungă la baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Rândul se întinde pe 2-3 kilometri, iar timpul estimat de așteptare este de 8 ore.

De la începutul pelerinajului, peste 183.000 de persoane au trecut deja pe la baldachin, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

UPDATE ora 9:47 – Peste 19.000 de pelerini așteaptă, în aceste momente, să ajungă la baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Rândul se întinde pe 3 kilometri, iar timpul estimat de așteptare este de 10 ore.

De la începutul pelerinajului, peste 182.000 de persoane au trecut deja pe la baldachin, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

UPDATE ora 7:00 – Peste 22.000 de pelerini așteaptă, în aceste momente, să ajungă la baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Rândul se întinde pe 4-5 kilometri, iar timpul estimat de așteptare este de 13-14 ore.

De la începutul pelerinajului, peste 179.000 de persoane au trecut deja pe la baldachin, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria Neamț.

Peste 20.000 de pelerini așteaptă, în aceste momente, să ajungă la baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Rândul se întinde pe 5 kilometri, iar timpul estimat de așteptare este de cel puțin 10 ore.

Printre cei veniți să se închine la moaștele sfinților se numără și credincioși din Republica Moldova, dar și elevi.

De la începutul pelerinajului, peste 175.000 de persoane au trecut deja pe la baldachin, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Radio Iași

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