Ziua Armatei României, sărbătorită prin ceremonii militare și religioase, manifestări științifice și expoziții de tehnică militară, în garnizoana Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 18:04

Cu prilejul Zilei Armatei României, sărbătorită anual la 25 octombrie, militarii Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, alături de instituții partenere și reprezentanți ai comunității locale, vor participa la o serie de activități comemorative, culturale și de promovare a valorilor militare, organizate în garnizoana Iași, în perioada 23–25 octombrie 2026.

Manifestările dedicate acestui moment de referință din istoria României își propun să aducă un omagiu eroilor care au luptat pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării, precum și să apropie publicul de istoria, tradițiile și misiunile Armatei României.

Vineri, 23 octombrie, începând cu ora 10:00, la Sala Mare de Conferințe „Regele Ferdinand I și Regina Maria” a Cercului Militar Iași, situată pe bulevardul Carol I, nr. 7, va avea loc simpozionul „Epopeea Armatei Române: de la Carei, 1944, la provocările contemporane”, organizat de Cercul Militar Iași, cu sprijinul Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” și al instituțiilor partenere.

Sâmbătă, 24 octombrie onintervalul orar 10:00–18:00, publicul va avea ocazia să descopere tehnica, armamentul și echipamentele din dotarea militarilor, în cadrul expozițiilor statice organizate de Brigada 15 Mecanizate „Podu Înalt”, în parteneriat cu centrele comerciale Palas Mall și Mall Moldova.

Duminică, 25 octombrie – Ziua Armatei României, începând cu ora 12:00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Iași, va avea loc ceremonia militară și religioasă dedicată acestei sărbători naționale. Activitatea va cuprinde momente solemne dedicate cinstirii eroilor și evocării semnificației istorice a Zilei Armatei României și se va încheia cu defilarea militarilor Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”.

În aceeași zi, începând cu ora 18:30, pe strada Lăpușneanu, în zona Palatului Roznovanu, se va desfășura retragerea cu torțe, un moment simbolic dedicat eroilor neamului românesc, tradițiilor militare și spiritului de sacrificiu care a caracterizat generațiile de militari ai României.

Prin aceste activități, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” își reafirmă respectul față de memoria înaintașilor și angajamentul de a păstra vii valorile și tradițiile militare, consolidând totodată legătura dintre Armată și comunitatea locală.

Reprezentanții mass-media și publicul ieșean sunt invitați să participe la activitățile dedicate Zilei Armatei României.