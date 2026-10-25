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Ziua Armatei Române, marcată la Iași prin ceremonii militare și religioase și retragere cu torțe

Ziua Armatei Române, marcată la Iași prin ceremonii militare și religioase și retragere cu torțe

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 08:13

Ziua Armatei va fi marcată astăzi prin evenimente şi ceremonii în principalele garnizoane din ţară şi la monumentele reprezentative, în bazele militare în care sunt dislocaţi militari români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente.

La Iași, de la ora 12:00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, vor avea loc ceremoniile militară și religioasă, dedicate acestei sărbători naționale.

Sunt programate momente solemne dedicate cinstirii eroilor și evocării semnificației Zilei Armatei Române, precum și defilarea militarilor Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt.

Începând cu ora 18:30, pe strada Lăpușneanu, se va desfășura retragerea cu torțe.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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