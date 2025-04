Violoncelista Sofia Blându și pianistul Cătălin Răducanu, în recital la Palatul Culturii din Iași

Marţi, 6 mai, începând cu ora 19:00, în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași, violoncelista Sofia Blându și pianistul Cătălin Răducanu vor susține un recital extraordinar în seria de evenimente Concert la Palat, proiect deja bine cunoscut de publicul ieșean.

Cei doi muzicieni vor interpreta două capodopere ale literaturii muzicale pentru violoncel și pian: Sonata pentru pian și violoncel nr. 1, op. 38 în mi minor de Johannes Brahms, compusă între 1862-1865, una dintre cele mai iubite lucrări din repertoriul pentru violoncel. și Sonata în sol minor, op. 19 de Serghei Rachmaninov, compusă în 1901, una dintre cele mai populare sonate pentru această formulă de duo.

Bogat în momente de intensitate emoțională, recitalul celor doi tineri extrem de talentați, care nu sunt la prima întâlnire pe scenă, va conduce publicul ieșean în lumea a doi romantici celebri, după cum explică pianistul Cătălin Răducanu: ”Am pregătit un program muzical de factură romantică, protagoniștii fiind Brahms și Rachmaninov. Un repertoriu în care vom cunoaște două ipostaze ale romantismului, respectiv: intimitatea și profunzimea tradiției muzicii germane și lumea halucinantă, intens afectivă a romantismului târziu la Rachmaninov. Este o reală plăcere să mă reîntorc la Iași. Îmi place mult căldura și energia publicului, de asemenea violoncelista Sofia Blându este un partener ideal de muzică de cameră.” (Cătălin Răducanu)

Sofia Blându este ieșeancă, acum studiază la Berlin, iar concertul de pe data de 6 mai este pentru ea o mare bucurie si pentru faptul că poate cânta în orasul natal: ”Să cânt acasă înseamnă mai mult decât un simplu recital. E o reîntâlnire cu oamenii și locurile care m-au format, o emoție, dar, totodată, o liniște pe care nu le simt oriunde. Este drept că am plecat destul de devreme din Iași, la vârsta de 14 ani, pentru a-mi continua studiile ca elevă la București, însă mă întorc cu mândrie, bucurie și dorință de a dărui înapoi tot ce am învățat de-a lungul anilor. În ceea ce privește repertoriul, trebuie să mărturisesc că sonata de Rachmaninov este una dintre lucrările mele preferate scrise pentru pian și violoncel, nu doar datorită frumuseții și profunzimii ei, ci și pentru amintirea specială legată de prima oară când am cântat-o împreună cu Cătălin anul trecut la Ateneul Român.”

PROGRAM MUZICAL

Johannes Brahms – Sonata pentru pian și violoncel nr.1 op.38 în mi minor

Serghei Rachmaninov – Sonata în sol minor,Op.19.

BIOGRAFII

Violoncelista Sofia Blându, născută în 2003 la Iași, a început studiul violoncelului la vârsta de 7 ani la Colegiul Național de Arte “Octav Băncilă” din Iași cu profesorul Florin Sandu.

La vârsta de 14 ani hotărăște să își urmeze studiile la București, la Colegiul Național de Arte “Dinu Lipatti”, unde va studia la clasele profesorului Mircea Marian și a maestrului Marin Cazacu, la Universitatea Națională de Muzică.

Începând cu anul 2023, Sofia Blându este admisă în cadrul studiilor de licență la Universität der Künste din Berlin, unde își va continua studiile la clasa profesorului Konstantin Heidrich. De-a lungul anilor, a câștigat numeroase premii naționale și internaționale, cele mai importante fiind: Premiul 2 la „Grunewald International Competition“ Berlin, Germania (2024), semifinalistă la Concursul Internațional “George Enescu”(2022), Marele Premiu la Concursul “Paul Constantinescu” (2019 și 2022), Marele Premiu la Concursul “Alexandru Morosanu”(2016), premii întâi la Olimpiada Naționala de Muzica, Marele Premiu la Concursul “George Manoliu Master of Strings”(2021), Premiul 3 la Pro Art Competition, Ucraina(2016), Premiul Special la Festivalul Muzicii Maghiare “Ludovic Bacs”. De asemenea, Sofia Blându a concertat în calitate de solistă în România și Germania alături de Orchestra de Tineret România-Moldova, A.T.A.C. Orchestra, Deutsches Juristen Orchestra, Orchestra Colegiului Național de Artă “Dinu Lipatti”, Filarmonica Bacău.

A susținut atât recitaluri solo, cât și de muzică de cameră în România, Germania, Bulgaria, Italia, Olanda și Marea Britanie. Începând cu 2017, face parte din Orchestrele Române de Tineret și ulterior, din ansamblul Violoncellissimo. Pe parcursul evoluției sale, tânăra violoncelistă participă la cursuri de măiestrie susținute de: Frans Helmerson, Jens Peter Maintz, Pieter Wispelwey, Konstantin Heidrich, Reinhard Latzko, Valentin Răduțiu, Henri Demarquette, Marc Coppey etc.

Din 2018, Sofia este admisă cinci ani la rând, ca bursier in cadrul SoNoRo Interferențe, unde va avea ocazia de a studia și concerta alături de profesorii: Diana Ketler, Mihaela Martin, Justus Grimm, Frans Helmerson, Răzvan Popovici.

În toamna anului 2023, tânăra violoncelistă a beneficiat de bursele Hindemith Gesellschaft Berlin, iar în prezent este bursieră la Deutschlandstipendium și a fundației Yehudi Menuhin „Live music now“ Berlin. Sofia Blându devine ambasador oficial al “Academie Musicale de Villecroze” Franța, în urma participării în anul 2022 la masterclassurile de violoncel și vioara susținute de Frans Helmerson și Mihaela Martin, iar în vara aceluiași an a concertat în cadrul festivalului “Salzburger Festspiele” alături de pianista Lizaveta Bormotova.

În vara anului 2024 a cântat alături de violonistul Zakhar Bron în cadrul „Encuentro de Música y Academia de Santander” din Spania.

Pianistul Cătălin Răducanu este absolvent al colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții.

Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua… Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă.

Din anul 2022, este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate.

Din 2023, este protagonistul proiectului artistic naţional şi internaţional intitulat Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor – turneu de recitaluri în care pianistul Cătălin Răducanu înfățișează distinct și bine delimitat trei stiluri muzicale: clasic, jazz, folclor.

În 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celei mai mari comunități de români din afara țării.

A susţinut recitaluri solo şi de muzică de cameră în Italia, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Cehia şi nu numai.

În 2024, a susținut, împreună cu celebra soprană Leontina Văduva, Turneul Național Bella voce, Bella muzica.

În prezent, este Lector Universitar al Universităţii Naţionale de Muzică București în calitate de pianist acompaniator cât și de profesor de improvizație.