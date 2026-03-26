(VIDEO) NEWS ALERT: O ambulanță a luat foc în mers în loc. Strunga, jud. Iași
Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 12:20
Pompierii au intervenit, astăzi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o ambulanță, în localitatea Strunga.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, focul a pornit la compartimentul motor al autospecialei, aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.
Evenimentul s-a produs pe drumul european DN28, în zona localității Strunga. Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului, în ambulanță nu se afla niciun pacient.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj format din 10 subofițeri și un ofițer. Intervenția a fost rapidă, iar pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, limitând extinderea flăcărilor la întregul autovehicul.
Intervenția este în dinamică.
Radio Iași/ISU Iași/Constantin Mihai