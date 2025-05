Vaslui: Inundaţiile „au revigorat piaţa locală a asigurărilor de locuinţe”

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2025, 14:11

Inundaţiile de anul trecut din Vaslui au dus la revigorarea pieţei locale a asigurărilor pentru locuinţe.

Dacă până în 2024, în judeţ existau doar aproximativ 16.000 de imobile asigurate, în prezent sunt în vigoare aproape 23.000 de poliţe de asigurare, reprezentând circa 13% din fondul locativ existent.

Corespondenta RRA Alina Darie are detalii: Inundațiile puternice care au afectat județul Vaslui în luna septembrie a anului trecut au determinat un număr de peste 6.000 de proprietari de imobile să își încheie asigurarea obligatorie pentru locuințe. Marea majoritate a gospodăriilor afectate de puhoaie în cele 12 comune și în municipiul Bârlad nu aveau asigurate imobilele.

-: Locuiesc la bloc, dar am și casă și le-am asigurat pe amândouă.

-: Eu îi sfătuiesc pe oameni să fac asigurare, că e necesară.

Chiar dacă numărul celor care și-au încheiat polița de asigurare obligatorie a locuințelor a crescut cu peste 6.000 în ultimele luni, Vasluiul rămâne unul din județele cu un procent mic al locuințelor asigurate, mai puțin de 13%.

Conform legii, primăriile au obligația să verifice și să aplice amenzi între 100 și 500 de lei proprietarilor fără asigurare, însă autoritățile recunosc faptul că nu au dat niciodată o asemenea sancțiune.

Geanina Tofan, purtător de cuvânt al Primăriei Vaslui: Situația economică a vasluienilor este una destul de dificilă din punct de vedere financiar și aplicarea unor sancțiuni ar însemna doar debite în bugetul local.

Polița de asigurare obligatorie se încheie anual și are un preț accesibil. Mai exact, pentru locuințele de tip A, costul poliței este de 130 lei pe an, iar pentru locuințele de tip B de doar 50 de lei pe an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)