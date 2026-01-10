Vaslui: Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, descoperit şi reţinut la Albiţa

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 09:33

Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din ţara sa pe data de 8 ianuarie, a fost descoperit de autorităţi în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, la intrarea în România.

‘În ziua de 9 ianuarie, în jurul orei 8:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetăţenie Belarus, în vârstă de 36 de ani. La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus’, precizează un comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

