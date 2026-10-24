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Termenul de plată către beneficiarii PNRR ar putea fi prelungit

Termenul de plată către beneficiarii PNRR ar putea fi prelungit

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:59

Actualul executiv ia în calcul prelungirea termenului în care se pot face plăți către beneficiarii proiectelor PNRR, iar în context, miniştrilor responsabili li s-a cerut să-și accelereze eforturile pentru efectuarea ultimelor plăți.

Potrivit unui comunicat al executivului, pentru cererea de plată numărul 5 mai trebuie clarificate cinci ținte și jaloane, iar în privința cererii numărul 6, evaluarea Comisiei Europene ar urma să se încheie pe 6 noiembrie, iar decizia oficială este aşteptată pe 20 noiembrie.

Premierul le-a cerut miniştrilor să se asigure de faptul că documentele respectă cerințele de mediu și standardele de eficiență energetică și să trimită rapid răspunsurile necesare Comisiei Europene.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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