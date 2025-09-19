#StareaEducației (REPORTAJ) Olimpici ieșeni premiați la Târgul de Carte GAUDEAMUS de la Iași

Publicat de andreeadaraban, 19 septembrie 2025, 10:09

Cea de-a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România se desfășoară la Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, până duminică, 21 septembrie. Un moment special l-a reprezentat proiectul ”Invitați de nota 10 Olimpicii României”, prin care cinci elevi medaliați la Olimpiade naționale și internaționale au fost premiați pe scena târgului.

Connie Chifor, coordonatoarea evenimentului, ne-a vorbit despre semnificația acestui proiect.

Connie Chifor: „Invitați de nota 10, Olimpicii României” este un proiect pe care Radio România îl derulează de peste un deceniu, cu prilejul majorității edițiilor din întreaga țară ale Târgului de Carte Gaudamus Radio România. Este vorba despre elevi premiați la olimpiade naționale și internaționale. Sunt elevi care au trecut de foarte multe ori prin acest proces. Sunt unii copii pe care i-am cunoscut ca premianți internaționali în clasele a VI, a VII și pe care i-am reîntâlnit, anual, până în clasa a douăsprezecea, când nu mai sunt eligibili pentru acest proiect. Am avut surpriza să constat în ciuda unor prejudecăți referitoare, mai ales la elevii care sunt specializați pe științe exacte. Am constatat că sunt extrem de deschiși, extrem de informați și de atenți la toate aspectele vieții din jur.

Raluca Cebere: Totodată, sponsorul ediției este Lions Club Iași D, iar Mihaela Toma, reprezentant al asociației, ne-a explicat ce a stat la bază inițiativei de a susține educația tinerilor, dar și ce înseamnă cu adevărat excelența.

Mihaela Toma: Aici, la Iași, facem ceea ce facem peste tot în țară și nu numai în țară, ci și în lume. Pentru că Lions-ul are niște ținte care țin de dezvoltarea firească a umanității și, nu în ultimul rând, când e vorba de educație, trebuie promovată excelența, întrucât credem noi că o societate bine dezvoltată și o societate bine conturată trebuie să fie educată. Media este majoritară, dar excelența, pentru că numele în sine spune că e altceva, constituie vârful și vârful trebuie cucerit și dacă l-am cucerit, trebuia să-l stăpânim și să-l ținem lângă noi. De asta vrem să premiem excelența.

Raluca Cebere: Emoțiile cele mai mari le-au trăit însă elevii. Andrei Nemțișor, unul dintre premianți, elev în clasa VIII-a la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași, a obținut punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori.

Andrei Nemțișor: Muncesc foarte mult pentru pregătirea pentru aceste olimpiade, 3-4 ore pe zi și mai mult în vacanțe și în apropierea olimpiadei și, sigur, că acest premiu mă motivează să continui mai departe.

Raluca Cebere: Pentru el, recunoașterea obținută la Gaudeamus înseamnă o confirmare a muncii depuse.

Andrei Nemțișor: Experiența olimpiadei, în sine, a fost foarte importantă și plăcută. M-am întâlnit cu mai mulți elevi talentați din mai multe țări. Am avut multe emoții, atât în timpul probei, cât și după, la premiere și când așteptam rezultatele.

Raluca Cebere: Iustin Olariu, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național ”Emil Racoviță” din Iași, medaliat cu aur la Olimpiada Națională de Fizică, a împărtășit cheia succesului său și câteva sfaturi pentru cei care visează la performanțe similare.

Iustin Olariu: Poți să obții astfel de rezultate doar dacă muncești din propriul suflet. Gestionarea timpului este foarte importantă și mi-a dat și mie multe bătăi de cap și să gestionezi, de asemenea, și emoțiile, pentru că asta este important. De obicei, trebuie luate decizii raționale în timpul concursului și nu neapărat bazate pe emoții.

Raluca Cebere: Tot la Colegiul Național ”Emil Racoviță” din Iași este și Radu Stoleriu, elev în clasa XII-a, cu medalii de aur atât la Olimpiada Națională cât și la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori.

Radu Stoleriu: Pentru mine e o răsplată frumoasă, am muncit destul de mulți ani, mă bucur că pot reprezenta România peste hotare și sper la câte multe medalii. Practic, m-am apucat mai serios de lucrat de prin clasa a patra, deci acum 8-9 ani.

Raluca Cebere: Proiectul ”Invitați de nota 10 – Olimpicii României” face parte din Caravana Gaudeamus, organizată de Radio România. La ediția de la Iași, excelența școlară a fost aplaudată, alături de pasiunea pentru carte, într-un eveniment care aduce împreună educația și comunitatea.

Varianta audio a reportajului:

Premiile obținute de cei cinci elevi ieșeni, anul acesta, la olimpiadele naționale și internaționale, care au fost recompensați prin intermediul proiectului ”Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, inițiat de Radio România, cu prilejul edițiilor din întreaga țară ale Târgului de Carte Gaudeamus:

Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a, la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași. Palmaresul său este unul impresionant.

Premiul I și medalie de aur la Olimpiada Națională de Matematică

Premiul I și medalie de aur la Olimpiada Națională de Informatică

Medalie de aur cu punctaj maxim la Olimpiadă Balcanică de Matematică pentru Juniori ce s –a desfășurat, anul acesta, în Macedonia de Nord.( prof. coordonator: Adrian Zanoschi)

Medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori desfășurată, la început de septembrie, în Bulgaria. (prof. coordonator: Lucia Miron)

Radu Stoleriu, elev în clasa a XII –a la Colegiul Național ”Emil Racoviță”, la fel cu un palmares deosebit.

Medalie de aur și Premiul al doilea la Olimpiada Naționalǎ de Matematică, profesor coordonator Cătălin Budeanu

Medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori, desfășurată în Bosnia și Herțegovina

Medalie de Bronz la Olimpiada Internațională de Matematică din Australia

S-a calificat și a participat și la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Informatică.

Iustin Olariu, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași

– Medalie de Aur și Premiul al treilea din partea Ministerului Educației la Olimpiada Națională de Fizică– prof. coordonator Roxana Huțanu

Narcis-Constantin Stoica, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Iași – prof. coordonator Andu Ouatu

Medalie de Aur și Mențiune din partea Ministerului Educației la Olimpiada Națională de Fizică

Amadeo Edwin Chițac, elev în clasa a VII a la Colegiul Național Iași – prof. coordonatori Gabriel Popa și Jean Rotaru