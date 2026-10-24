Seceta din acest an a afectat culturile agricole din unele zone ale ţării

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:39

Seceta din acest an a afectat mai multe culturi agricole din unele zone ale ţării. În judeţul Bacău, de exemplu, producţiile de grâu şi rapiţă au fost bune, iar la floarea soarelui s-au înregistrat în mare parte rezultate satisfăcătoare; în schimb, porumbul a fost puternic afectat de lipsa precipitaţiilor.

O corespondenţă transmisă de Gabriel Pop: Majoritatea agricultorilor bacăuani, mai ales cei din partea de est a judeţului, sunt nemulţumiţi de producţia slabă de porumb.

Iuri Leteanu, fermier: La momentul la care vorbim acum, cultura de floarea-soarelui în mare parte a fost recoltată. Producţiile au fost oarecum mulţumitoare. Urmează cultura de porumb. Cel mai probabil aici, în regiunea noastră – şi aici mă refer la Podişul Moldovei, la Lunca Siretului – rezultatele, sunt şi excepţii, sunt dezastruoase.

Aşa cum subliniază Adrian Solomon, directorul Direcţiei Agricole Bacău, principalul motiv pentru scăderea producţiei la porumb este lipsa cronică a precipitaţiilor: A influenţat categoric producţia la porumb, diminuându-le într-un procent, să zicem, în medie cu 20%. Deşi culturile fructificaseră, bobul nu s-a putut împlini din cauza lipsei de apă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro