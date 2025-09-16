Școala Gimnazială “Ion Simionescu” din Iași a început înscrierile pentru Centrul pentru Performanță dedicat elevilor de clasa a IV-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 12:49

Școala Gimnazială “Ion Simionescu” din Iași a început înscrierile pentru Centrul pentru Performanță dedicat elevilor de clasa a IV-a.

Sunt oferite câte 25 de locuri pentru fiecare dintre cele trei discipline: limba și literatura română, matematică și limba engleză. Înscrierile se realizează exclusiv online, pe pagina web a școlii, și sunt deschise elevilor din județul Iași, până la 25 septembrie, după cum a declarat Sabina Manea, directorul instituției.

Sabina Manea: Am observat că sunt foarte mulți copii în clasa a patra care doresc să lucreze la un alt nivel, la un nivel mai înalt, care doresesc să aprofundeze cunoștințe și, întrucât noi avem resursa umană de foarte bună calitate, ne-am organizat profesori pentru învățământ primar, profesori de gimnaziu, în grupuri de lucru. O particularitate a centrului nostru pentru performanță este aceea că toți profesorii care lucrează în cadrul centrului sunt titulari ai școlii Simionescu, nu provin din alte unități de învățământ.

De precizat că elevii se pot înscrie la o singură disciplină din cele trei oferite.

Testarea pentru admiterea în cadrul Centrului pentru Performanță Simionescu va avea loc pe 27 septembrie, de la ora 12:00, iar cursurile încep pe 4 octombrie. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)