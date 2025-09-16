Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Școala Gimnazială “Ion Simionescu” din Iași  a început înscrierile pentru Centrul pentru Performanță dedicat elevilor de clasa a IV-a

Școala Gimnazială “Ion Simionescu” din Iași  a început înscrierile pentru Centrul pentru Performanță dedicat elevilor de clasa a IV-a

Școala Gimnazială “Ion Simionescu” din Iași  a început înscrierile pentru Centrul pentru Performanță dedicat elevilor de clasa a IV-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 12:49

Școala Gimnazială “Ion Simionescu” din Iași  a început înscrierile pentru Centrul pentru Performanță dedicat elevilor de clasa a IV-a.

Sunt oferite câte 25 de locuri pentru fiecare dintre cele trei discipline: limba și literatura română, matematică și limba engleză. Înscrierile se realizează exclusiv online, pe pagina web a școlii, și sunt deschise elevilor din județul Iași,  până  la 25 septembrie, după cum a declarat Sabina Manea, directorul instituției.

Sabina Manea: Am observat că sunt foarte mulți copii în clasa a patra care doresc să lucreze la un alt nivel, la un nivel mai înalt, care doresesc să aprofundeze cunoștințe și, întrucât noi avem resursa umană de foarte bună calitate, ne-am organizat profesori pentru învățământ primar, profesori de gimnaziu, în grupuri de lucru. O particularitate a centrului nostru pentru performanță este aceea că toți profesorii care lucrează în cadrul centrului sunt titulari ai școlii Simionescu, nu provin din alte unități de învățământ.

 

De precizat că elevii se pot înscrie la o singură disciplină din cele trei oferite.

Testarea pentru admiterea în cadrul Centrului pentru Performanță Simionescu va avea loc pe 27 septembrie, de la ora 12:00, iar cursurile încep pe 4 octombrie. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 11:17

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași

Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc în perioada 17 – 21 septembrie, în cea...

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași
Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:59

Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică

Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași începe, astăzi, sesiunea de înscriere a elevilor din clasele a III-a și a IV-a, care doresc...

Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică
Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:52

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie....

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie
O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:37

O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași

Vinerea aceasta, la Iași, comunitatea își unește din nou forțele pentru copiii vulnerabili. Gala Zâmbet în Dar, organizată de Salvați Copiii...

O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 09:54

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat. Ministrul anunţase că demisionează dacă moţiunea...

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:44

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza

Armata israeliană a lansat în această dimineaţă o ofensivă la sol pentru a ocupa oraşul Gaza, relatează agenţia americană de presă Axios,...

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:17

„Laborator” – expoziție de știință interactivă și distractivă la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu „Doti”, invită copiii la o nouă ediție a expoziției „Laborator”,...

„Laborator” – expoziție de știință interactivă și distractivă la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:03

TUIASI găzduiește Babson Symposium for Entrepreneurship Educators

În perioada 15–18 septembrie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) găzduiește cursul Babson Symposium for...

TUIASI găzduiește Babson Symposium for Entrepreneurship Educators