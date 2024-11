S-a decis prelungirea termenului pentru aplicarea amnistiei fiscale, până pe 20 decembrie

Publicat de gabrielarotaru, 15 noiembrie 2024, 07:20

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, anunţă că s-a decis prelungirea termenului pentru aplicarea amnistiei fiscale, până pe 20 decembrie, pentru ca ANAF să poată prelucra numărul mare de cereri în vederea emiterii de certificate fiscale pentru contribuabili. El a anunţat, pe o reţea de socializare, că data limită pentru depunerea notificărilor prin care se transmite intenţia de a beneficia de această măsură rămâne 25 noiembrie.

Marcel Boloş anunţă că 120.000 de contribuabili şi-au exprimat deja intenţia de a primi această reducere. Măsura se aplică celor care aveau, la 31 august, datorii restante la stat. Ei pot beneficia de anularea dobânzilor şi a penalităţilor aferente acestora. În plus, persoanele fizice vor plăti cu 50% mai puţin din datoria principală, dacă suma este mai mică de 5.000 lei sau cu , dacă este mai mare decât această valoare. Pentru a beneficia de amnistia fiscală, contribuabilul trebuie să depună o notificare la ANAF, până cel târziu pe 25 noiembrie. Aceasta se poate trimite prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau se depune la registratura organului fiscal. Notificările pot fi trimise şi prin intermediul spaţiului privat virtual(SPV). Fiscul are termen de 5 zile pentru a comunica decizia de aprobare sau de respingere privind anularea dobânzilor şi a penalităţilor şi va emite un certificat de atestare fiscală. Pentru anularea parţială a datoriei principale trebuie achitată suma rămasă şi depusă o cerere de anulare a restului de plată la Fisc. În plus, ministrul finanţelor anunţa astăzi că va propune permanentizarea acordării bonificaţiei de 3% pentru cei care şi-au achitat la timp taxele şi impozitele. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)