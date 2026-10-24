România va trece la ora de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:49

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00.

Schimbarea va fi aplicată și în transportul feroviar.

Potrivit unui comunicat al CFR Călători, garniturile aflate deja în circulație, în momentul în care ceasurile sunt date înapoi, vor opri în stațiile stabilite pe traseu și vor aștepta până la ora de plecare corespunzătoare noului program.

Garniturile care se află aproape de stația finală în momentul schimbării orei își vor continua însă deplasarea până la destinație, fără să fie necesară o oprire suplimentară pentru adaptarea la noul orar.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro