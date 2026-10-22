Regiunea Moldovei, sub informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului
Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 10:17
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 22 octombrie, ora 10 – 23 octombrie, ora 21
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului
Zona afectată: conform textului
În intervalul menționat va ploua în cea mai mare parte a Moldovei. Ploile vor avea și caracter de aversă.
Prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi în nordul Carpaților Orientali, iar vineri în sudul Moldovei.
Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.