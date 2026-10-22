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Regiunea Moldovei, sub informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului

Regiunea Moldovei, sub informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 10:17

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 22 octombrie, ora 10 – 23 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului

Zona afectată: conform textului

În intervalul menționat va ploua în cea mai mare parte a Moldovei. Ploile vor avea și caracter de aversă.

Prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi în nordul Carpaților Orientali, iar vineri în sudul Moldovei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

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