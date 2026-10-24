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Protest în Vrancea față de redeschiderea adăpostului privat de la Suraia

Protest în Vrancea față de redeschiderea adăpostului privat de la Suraia

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:54

Iubitorii de animale din Vrancea au protestat în fața Direcției Județene Sanitare-Veterinare față de redeschiderea adăpostului privat de la Suraia, închis în luna februarie, și aflat în centrul unui dosar penal pentru uciderea fără drept și schingiuirea animalelor. Gabriel Sava a stat de vorbă cu protestatarii și autoritățile.

Marius Chircă: Am venit la DSVSA Vrancea pentru că au reautorizat lagărul de la Suraia și este evident că ceea ce a făcut acest medic veterinar, Daniel Lazăr, nu mai poate să continue. Am fost toți martorii ororilor care s-au întâmplat în acel adăpost și este inexplicabil cum autoritatea care, în mod normal, trebuia să îi interzică definitiv activitatea, îi permite să redeschidă, a spus Marius Chircă, medic veterinar și reprezentant al Asociației Kola Kariola.

Trei reprezentanți ai ONG-urilor prezente au intrat la discuții cu autoritățile care au dispus reautorizarea adăpostului de la Suraia.
– Unitatea a fost evaluată săptămâna trecută, a fost emisă autorizația sanitar-veterinară de funcționare. DSVSA Vrancea nu a avut niciun motiv ca această unitate să nu fie autorizată. În speță, medicul veterinar titular are atestat de liberă practică valabil, controlul judiciar privind limitarea activităților adăpostului a fost preschimbat, nu mai există interdicția de a desfășura activitățile respective.

La Suraia, adăpostul privat era închis, deși conform programului afișat, acesta ar fi trebuit să fie deschis, așa că iubitorii de animale au solicitat sprijinul poliției și al medicilor veterinari pentru a intra și pentru a vedea animalele găzduite acolo.

Rador/FOTO Gabriel Sava

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