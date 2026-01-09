Primăria Piatra-Neamţ a anunţat că se pot încasa taxele şi impozitele locale

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 14:16

Reprezentanţii Primăriei municipiului Piatra-Neamţ au anunţat că se pot plăti taxele şi impozitele locale datorate pe anul 2026, numerar la ghişeele Direcţiei de Taxe şi Impozite, ale oficiilor poştale şi la sediul primăriei, cât şi prin virament bancar în contul de trezorerie.

Municipalitatea a precizat că încasarea prin intermediul site-ului ghiseul.ro se poate face în funcţie de disponibilitatea tehnică de la nivel naţional, care să permită actualizarea informaţiilor pe această platformă.

Pentru anul 2026, impozitele locale au fost majorate doar cu procentul impus de Guvern, fără să fie adăugate cotele adiţionale, atât în ceea ce priveşte persoanele fizice cât şi cele juridice.

Pentru plata integrală până pe 31 martie a impozitelor datorate pentru anul în curs la clădiri, terenuri şi autovehicule, persoanele fizice şi cele juridice beneficiază de o reducere cu 10%. (Agerpres/ FOTO rador.ro)