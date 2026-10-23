Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Premierul Luca Niculescu, discuție cu omologul ucrainean despre securitatea la Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu, discuție cu omologul ucrainean despre securitatea la Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu, discuție cu omologul ucrainean despre securitatea la Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 18:21

Premierul Luca Niculescu a avut, astăzi, o convorbire telefonică aprofundată cu omologul său ucrainean, cu privire la situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, în urma recentelor atacuri asupra navelor comerciale.

Şeful executivului de la Bucureşti a scris, pe reţeaua X, că împreună cu premierul de la Kiev au convenit să consolideze proiectele comune în domeniile dronelor, infrastructurii, logisticii şi energiei, pentru a îmbunătăţi conectivitatea şi securitatea regională. (Rador/ FOTO Facebbok Luca Niculescu)

Etichete:
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 13:55

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Curtea de Apel Bucureşti a admis, vineri, contestaţia depusă de DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu...

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 13:40

Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3495 lei, în creştere...

Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american
Judecătorii nu se înţeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergenţă
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 10:31

Judecătorii nu se înţeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergenţă

UPDATE ora 10:45 – Doi judecători de la Curtea de Apel Bucureşti nu au reuşit vineri să se pună de acord în legătură luarea unei...

Judecătorii nu se înţeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergenţă
Guvernul aprobă donaţia UE a peste un milion de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 08:53

Guvernul aprobă donaţia UE a peste un milion de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine

Guvernul va aproba în şedinţa de vineri donaţia, din rezervele strategice ale Uniunii Europene, a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei...

Guvernul aprobă donaţia UE a peste un milion de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 08:48

Luca Niculescu: Obiectivul meu este clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl poate încasa prin PNRR

Premierul Luca Niculescu a anunţat că, vineri, după şedinţa de Guvern, va convoca o reuniune de evaluare cu miniştrii responsabili de...

Luca Niculescu: Obiectivul meu este clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl poate încasa prin PNRR
Naţional joi, 22 octombrie 2026, 19:55

ANSVSA: Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns în România

O primă tranşă de 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare a ajuns astăzi în România, urmând ca alte 800.000 de doze,...

ANSVSA: Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns în România
Naţional joi, 22 octombrie 2026, 19:25

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a încheiat

(UPDATE, ora 19:25) Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de joi s-a încheiat, a transmis Administraţia Prezidenţială....

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a încheiat
Naţional joi, 22 octombrie 2026, 17:25

CCR admite sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, asupra cadrului emiterii ordonanţei SAFE

Curtea Constituţională a admis azi sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cu privire la un posibil conflict juridic, de...

CCR admite sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, asupra cadrului emiterii ordonanţei SAFE