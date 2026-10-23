Premierul Luca Niculescu, discuție cu omologul ucrainean despre securitatea la Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 18:21

Premierul Luca Niculescu a avut, astăzi, o convorbire telefonică aprofundată cu omologul său ucrainean, cu privire la situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, în urma recentelor atacuri asupra navelor comerciale.

Şeful executivului de la Bucureşti a scris, pe reţeaua X, că împreună cu premierul de la Kiev au convenit să consolideze proiectele comune în domeniile dronelor, infrastructurii, logisticii şi energiei, pentru a îmbunătăţi conectivitatea şi securitatea regională. (Rador/ FOTO Facebbok Luca Niculescu)