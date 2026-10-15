Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 06:41

Premierul desemnat, Luca Niculescu, ar urma să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern.

Partidul Social Democrat a decis, miercuri seara, intrarea la guvernare.

‘Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situaţia critică în care a ajuns România în ultimele luni şi soluţiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susţinut în aceste zile, şi anume salvarea economiei trebuie să primeze în faţa politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcţional. România are urgenţe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor şi a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment naţional. Analizele Băncii Naţionale a României şi ale instituţiilor financiare internaţionale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menţinerea Guvernului demis şi interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea şi ultima parte funcţională din economie’, a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, la sediul central al PSD.

El a adăugat că, fără schimbarea direcţiei, ‘vom asista la reducerea activităţii economice în România’, la creşterea cheltuielilor cu dobânzile şi deprecierea cursului.

‘Suntem, în prezent, în imposibilitatea efectuării, aşa cum bine ştiţi, a rectificării bugetare şi a construcţiei bugetului pentru 2027 şi avem, de asemenea, întârzieri în absorbţia fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi şi de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alţii fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiţii, PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu’, a afirmat Sorin Grindeanu.

PSD propune în viitorul Guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu, 11 miniştri.

Aceştia sunt:

* vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacşu

* ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin Barbu

* ministru al Sănătăţii – Alexandru Rogobete

* ministru al Muncii – Florin Manole

* ministru al Economiei – Daniel Zamfir

* ministru al Justiţiei – Radu Marinescu

* ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – Alexandru Stoica

* ministru al Transporturilor şi Infrastructurii – Ştefan Ovidiu Popa

* ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor – Natalia Intotero

* ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

* ministru al Apărării Naţionale – Ştefan Radu Oprea

Premierul desemnat este aşteptat să anunţe joi componenţa întregului Cabinet de miniştri, inclusiv propunerile pentru celelalte portofolii rămase: Finanţe, Afaceri Externe, Educaţie, Cultură.

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Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunţat deja că în cursul zilei de joi va depune la Parlament programul de guvernare şi lista Cabinetului de miniştri.

‘Joi depunem la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetăţeni. Fac tot ce ţine de mine pentru asta’, a scris Luca Niculescu, marţi după-amiaza, pe pagina sa de Facebook.

UDMR a anunţat că va vota viitorul Executiv şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului premierul desemnat, Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

‘Vom vota Guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor şi alte proiecte necesare relansării economice, stabilităţii fiscale şi acordarea ajutorului celor nevoiaşi, dacă premierul va cere sprijinul nostru şi va dialoga cu noi pe temele respective’, a precizat, marţi seara, pe pagina sa de socializare, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Miercuri, Grupurile parlamentare ale PNL au hotărât să dea un vot în favoarea instalării Guvernului Niculescu, dar partidul să intre în opoziţie. Decizia finală va fi luată însă de Biroul Politic Naţional al PNL, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.

‘A fost o şedinţă de consultare a grupurilor parlamentare, iar în urma acestei şedinţe s-au dat trei voturi consultative: Partidul Naţional Liberal, având în vedere situaţia pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice; Partidul Naţional Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziţie; s-a dat şi un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, nu un acord de coaliţie, ci un acord cu obiective clare’, a precizat Ionel Bogdan.

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a anunţat că va propune Comitetului Politic, în şedinţa de vineri, ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu.

‘Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii PSD. Da, România are nevoie de un guvern. Mulţi îmi spun că sunt îngrijoraţi de preţuri, de rate, de siguranţa locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preţ. Stabilitatea care ne este aruncată în faţă trebuie să se simtă în viaţa românilor, nu doar în liniştea baronilor care îşi pun oamenii să jefuiască – şi asta în timp ce capturează justiţia’, a scris liderul USR, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

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Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat lunea trecută pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai.

Conform articolului 85 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

‘(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor’.

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Pe 5 mai, după nici un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susţinut iniţial de PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, a fost demis printr-o moţiune de cenzură. Anterior, social-democraţii părăsiseră coaliţia de guvernare, ei fiind iniţiatorii moţiunii de cenzură, care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR.

De peste cinci luni, Guvernul României este interimar.

În această perioadă au avut loc mai multe încercări de formare a unui nou Executiv.

La un an de la câştigarea mandatului de preşedinte (turul al doilea al alegerilor prezidenţiale – 18 mai 2025), Nicuşor Dan a fost nevoit pe 18 mai 2026 să se consulte din nou cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru.

Câteva zile mai târziu, pe 4 iunie, şeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcţia de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac şi-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Tot în acea zi, Nicuşor Dan l-a desemnat candidat la funcţia de prim-ministru pe liberalul Adrian Veştea. Acesta s-a prezentat în faţa Parlamentului, pe 22 iunie, pentru votul de învestitură. A fost respins de Legislativ, cu 189 de voturi ‘pentru’ şi 23 de voturi ‘împotrivă’, din totalul celor 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, şeful statului a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice parlamentare, dar nu a fost desemnat niciun candidat de premier, varianta conturată, după cum afirma preşedintele Nicuşor Dan, fiind a unui guvern minoritar.

O nouă serie de consultări a avut loc abia la mijlocul lunii septembrie. Şeful statului i-a convocat pe 17 septembrie pe reprezentanţii partidelor politice parlamentare, încercând o nouă deblocare a situaţiei politice. În acea zi, l-a desemnat să formeze Guvernul pe liberalul Siegfried Mureşan, care a dus procedura constituţională până la capăt, numai că programul de guvernare pe care l-a propus şi lista de miniştri au fost respinse prin vot de Parlament pe data de 30 septembrie. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro