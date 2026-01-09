Poşta Română investeşte peste 29 de milioane lei de într-un hub logistic în Neamţ

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 17:44

Compania Naţională ‘Poşta Română’ SA a lansat o licitaţie deschisă pentru construirea unui hub logistic şi curierat în localitatea Roman, judeţul Neamţ, valoarea totală estimată a contractului fiind de 29,22 milioane lei, fără TVA, potrivit unui anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Conform documentaţiei, contractul include proiectarea, verificarea proiectului, asistenţa tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor, obiectivul fiind dezvoltarea infrastructurii logistice şi modernizarea capacităţilor de procesare a coletelor prin realizarea unui hub logistic regional complet funcţional.

Durata alocată proiectării este de 30 de zile, iar perioada aferentă execuţiei lucrărilor şi asistenţei tehnice este de 11 luni, astfel încât proiectul să fie implementat integral în maximum 12 luni.

Valoarea estimată include servicii de proiectare şi asistenţă tehnică de 406.250 lei, fără TVA, şi execuţia lucrărilor de 28,81 milioane lei, fără TVA, fiind prevăzute, între altele, cheltuieli pentru amenajarea terenului, utilităţi, investiţia de bază şi organizarea de şantier, se mai arată în anunţ.

Criteriul de atribuire este ‘cel mai bun raport calitate-preţ’, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 16 februarie 2026, ora 15:00.

Compania Naţională Poşta Română este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (93,52% din pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (6,48% din pachetul de acţiuni).

Poşta Română participă pe piaţa liberă a serviciilor de poştă şi presă cu valoare adaugată în calitate de concurent şi desfăşoară şi alte activităţi colaterale, necesare realizării în condiţii de rentabilitate a obiectului său principal de activitate, respectiv comerţ exterior, aprovizionare, cercetare şi proiectare tehnologică şi informaţională, servicii medicale, învăţământ, social-culturale etc.

Compania este organizată în nouă sucursale, respectiv: opt sucursale regionale (41 de oficii judeţene de poştă şi curierat şi Oficiul de Poştă şi Curierat Bucureşti) şi Sucursala Fabrica de Timbre. La nivelul întregii ţări există 41 hub-uri (dintre care şapte hub-uri Logistic şi Curierat Regional şi 34 hub-uri Curierat).

Poşta Română deţine, în prezent, o reţea de peste 5.000 de subunităţi poştale la nivel naţional, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poştale. Dintre acestea, 676 sunt oficii poştale şi 1054 ghişee poştale. Reţeaua informatizată permite efectuarea de operaţiuni în condiţii optime de siguranţă, fiind utilizate sisteme informatice securizate şi reţele private de comunicaţii, potrivit informaţiilor de pe site-ul CNPR. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)