Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Poliţiştii rutieri vor acţiona în minivacanţa de Paşte şi vor acţiona pentru a fluidiza traficul şi pentru a preveni accidentele

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 08:48

Poliţiştii rutieri sunt în stradă în minivacanţa de Paşte şi vor acţiona pentru a fluidiza traficul şi pentru a preveni accidentele, în special pe drumurile cu circulaţia intensă.

Ei au şi aparate radar şi dispozitive care depistează consumul de alcool sau substanţe interzise. În această peroadă aglomerată pe şosele, oamenii legii revin cu recomandări către şoferi.

Comisar şef Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne: Graba, oboseala, neatenţia sau nerespectarea normelor rutiere pot conduce la accidente, chiar cu consecinţe grave. De aceea recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă, să verifice condiţiile de trafic şi problema meteorologică înainte de a pleca la drum, mai ales când în mai multe zone din ţară sunt anunţate precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi nisoare. În zonele de munte vor fi episoade de viscol, de aceea sfătuim turiştii să fie pregătiţi şi să nu se aventureze pe trasee dificile sau în condiţii de vreme severă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă IPJ VS

Etichete:
