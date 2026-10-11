Ploi și vânt puternic în Moldova, vremea se răcește
Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 10:50
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 10 – 13 octombrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m, intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova
În intervalul menționat temporar va ploua. Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a Moldovei, iar luni (12 octombrie) vor fi mai ales în jumătatea de sud a regiunii. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h. La munte, cu precădere în Carpații de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.
Notă: Luni (12 octombrie), vremea se va răci în toată Moldova.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: Carpații de Curbură
În intervalul menționat, în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de 40…50 l/mp.