Pe Transfăgărăşan şi Transalpina se circulă în condiţii de iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 07:44

Ninsorile au continuat să creeze probleme pe Transfăgărăşan, unde s-a depus un strat consistent de zăpadă.

Drumarii au intervenit şi în acest weekend pentru curăţarea şoselei, iar şoferii sunt avertizaţi să nu circule pe acolo dacă nu au maşini echipate pentru iarnă.

Zăpada a căzut şi pe cealaltă şosea înaltă din România, Transalpina, dar şi pe crestele Carpaţilor.

La staţia meteorologică Vârful Omu, situată la 2.505 metri altitudine, stratul de zăpadă a ajuns la 37 de centimetri.

Meteorologii spun că va mai ninge la altitudini mari, însă de marţi temperaturile vor începe să crească în ţară, iar miercuri în vestul şi sud-vestul ţării valorile termice vor ajunge la 24 de grade. Nu vor lipsi însă episoadele de ploi în mai multe regiuni, mai avertizează meteorologii.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)