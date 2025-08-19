O nouă dezbatere privind proiectul care schimbă regulile de retragere a pensiilor administrate privat este programată la Ministerul Muncii

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 10:15

La Ministerul Muncii este programată, peste o oră, o nouă dezbatere privind proiectul controversat care schimbă regulile de retragere a pensiilor administrate privat.

Dezabterea este organizată împreună cu Autoritatea de Supraveghere Finaciară, cea care a iniţiat actul normativ, criticat inclusiv de mulţi reprezentanţi ai coaliţiei de guvernare.

Dezbaterea se va organiza în trei sesiuni diferite, în care se vor asculta opiniile sindicatelor, patronatelor şi societăţii civile. Din partea statului vor fi reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Ministerului de Finanţe şi Ministerului de Externe. Se are în vedere o nouă variantă a actului normativ, potrivit căreia ar urma să crească procentul din suma totală care poate fi retras iniţial, a declarat ministrul muncii Florin Manole. El a adăugat că decizia privind forma actului normativ se va lua după dezbaterile de azi. Concluziile consultărilor vor fi transmite către guvern, care ar urma să aprobe eventualele schimbări într-o şedinţă ulterioară, a spus ministrul muncii. Proiectul iniţial prevedea o primă tranşă de 25 de procente şi retragerea celorlaţi bani, lunar, timp de zece ani. Şi a fost criticat inclusiv de lideri ai partidelor din coaliţia de guvernare. Noile reglementări, care ar fi trebuit adoptate în urmă cu mulţi ani, sunt însă susţinute de premierul Ilie Bolojan, care a vorbit despre presiunea ce ar fi pusă pe sistemul de pensii private în 2030, când se aşteaptă un val de pensionări. În plus, promovarea acestei legi este şi o condiţie de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvotare Economică, din care fac parte cele mai puternice economice ale lumii. După ce va fi adoptat de guvern, proiectul va ajunge în parlament, unde probabil va fi din nou modificat în sesiunea de toamnă, după cum au spus mai mulţi lideri politici. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)