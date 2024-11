O expoziție inedită, de imagini astronomice, va fi vernisată, astăzi, la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad

Publicat de gabrielarotaru, 15 noiembrie 2024, 08:12

O expoziție inedită, de imagini astronomice, va fi vernisată, astăzi, la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad.

Evenimentul este dedicat „stelelor variabile” descoperite în cadrul Observatorului Astronomic din localitate.

Instituția a intrat de două ori în istoria astronomiei românești, prima dată în anul 2015, când s-a descoperit un fenomen optic foarte rar: Nova Roșie Luminoasă din Galaxia Messier 101.

De anul trecut, o stea din univers poartă numele Bârladului.

Directorul Observatorului Astronomic, Ciprian Vântdevară, a făcut o descoperire inedită în galaxia Andromeda: un obiect a cărui lumină a străbătut spațiul trei milioane de ani până să fie observată, pe data de 9 iunie.

Ciprian Vântdevară: Iată că am reușit această performanță. A durat ceva timp pentru că descoperirea s-a produs în dimineața de 9 iunie, a durat ceva timp până când am primit confirmarea. Spre uimirea mea, confirmarea a venit tot din partea unor astronomi amatori, nu astronomi profesioniști – un astronom din Ungaria și un astronom din China. După confirmare, am ajuns la concluzia că este o novă rapidă, pentru că s-a stins foarte repede. Novele, de regulă, în Andromeda, din experiență, știu că durează două sau 3 săptămâni, rămân acolo. Ce s-a descoperit de noi a durat doar 3 zile. Deci practic după 3 zile a scăzut foarte mult în strălucire. Observatoarele mari aproape că de-abia, de-abia au reușit să mai vadă obiectul ăla. Pentru astronomia românească înseamnă un lucru foarte mare, pentru că în România nu prea s-au făcut foarte multe descoperiri. Din punctul meu de vedere este o premieră în astronomia românească.

Vernisajul expoziției va avea loc la ora 17:00.