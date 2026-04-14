Mihai Dimian: Parchetul European a început ancheta microbuzelor școlare electrice



Ministrul Educației, Mihai Dimian, a confirmat faptul că Parchetul European a început ancheta privind achiziția, prin PNRR, a microbuzelor școlare electrice.

Prezent, astăzi, la Iași, ministrul a adăugat că toate datele pe care le deține Ministerul în acest sens au fost trimise către Ministerul Fondurilor Europene.

Mihai Dimian a mai declarat că rezultatele investigației vor arăta dacă într-adevăr au existat nereguli și cine se face responsabil de aceste fapte și a ținut să dea ca exemplu achiziția din județul Suceava, unde fondurile pentru microbuzele electrice nu au depășit 5% din valoarea totală a sumei PNRR alocate județului:

Reacția ministrului Educației vine după ce, astăzi, Parchetul European a confirmat, oficial, că a început investigaţia în cazul achiziţiei prin PNRR a microbuzelor şcolare electrice, potrivit ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Acesta a sesizat Parchetul în decembrie anul trecut, după ce s-au constatat disfuncționalități care – potrivit ministrului Pîslaru – ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni.

Mai exact, același tip de microbuz a fost achiziționat, în județe diferite, la prețuri care porneau de la 100.000 de euro și ajungeau până la 250.000.

Cele mai scumpe astfel de microbuze au fost furnizate județelor Călărași, Vrancea, Giurgiu, Constanța, Olt și Iași, unde prețurile au fost de peste două ori ori mai mari.

Ancheta în acest caz a pornit de la o investigație a jurnaliștilor Reporter de Iași.

