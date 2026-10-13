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METEO: Vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului

METEO: Vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 10:11

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 13-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 13 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m
Zone afectate: conform textului

    În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar pe parcursul zilei de marți (13 octombrie) local și în Banat și Crișana (viteze de până la 35…45 km/h).
    În zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților  Meridionali și a Carpaților de Curbură vor fi rafale de 60…80 km/h.
    În cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, pe parcursul zilei de marți va continua să ploua moderat cantitativ și se vor acumula pe arii restrânse cantități de apă de 10…20 l/mp.
   La altittudini mari, în general de peste 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

   Notă: Vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

 

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: cea mai mare parte a Dobrogei 

       În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

 
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 13-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 14 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 18:00
Zonele afectate : sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 14 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 18:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea 

       În intervalul menționat, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

 
Etichete:
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