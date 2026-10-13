METEO: Vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului

Intervalul : conform textelor

Zonele afectate : conform textelor și hărții

Fenomene : conform textelor

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 13 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m

Zone afectate: conform textului

În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar pe parcursul zilei de marți (13 octombrie) local și în Banat și Crișana (viteze de până la 35…45 km/h).

În zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură vor fi rafale de 60…80 km/h.

În cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, pe parcursul zilei de marți va continua să ploua moderat cantitativ și se vor acumula pe arii restrânse cantități de apă de 10…20 l/mp.

La altittudini mari, în general de peste 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Notă: Vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: cea mai mare parte a Dobrogei

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.