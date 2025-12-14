Luni va fi dezbătută în Parlament moţiunea de cenzură împotriva guvernului

14 decembrie 2025

Parlamentarii se reunesc mâine după-amiază în şedinţă comună pentru a dezbate şi supune votului moţiunea de cenzură împotriva guvernului, iniţiată de grupul parlamentar PACE Întâi România şi susţinută de AUR, prin care se propune scoaterea USR de la guvernare.

Alina Stănuţă are detalii: Documentul este iniţiat de parlamentari din opoziţie care critică activitatea executivului. Aceştia susţin că guvernul condus de premierul Ilie Bolojan nu a gestionat corespunzător domenii precum justiţia, sănătatea, educaţia sau administraţia publică. De cealaltă parte, reprezentanţii partidelor de la guvernare dau asigurări că demersul opoziţiei nu va avea succes. Parlamentarii PSD anunţă că nu vor vota moţiunea de cenzură, dar social-democraţii vor evalua în perioada următoare relaţiile cu celelalte partide din coaliţie. Pentru a trece moţiunea de cenzură, este nevoie de 232 de voturi favorabile.

Realizator: Tot mâine va fi dezbătută şi supusă votului la Senat moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

