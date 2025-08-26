Liderii coaliţiei de guvernare discută la Palatul Victoria despre reformele din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 19:32

UPDATE – Liderii coaliţiei de guvernare discută de mai bine de o oră la Palatul Victoria despre reformele din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care Executivul vrea să-şi asume răspunderea în parlament. Întâlnirea are loc în formulă completă, după ce PSD a decis să revină la masa negocierilor.

La reuniune este prezent şi Nicuşor Dan, preşedintele ţării.

Da, într-adevăr, toţi liderii coaliţiei de guvernare sunt aici, la Palatul Victoria. Este o nouă rundă de negocieri pe măsurile din cel de-al doilea pachet, pachet pe care actualul guvern, condus de Ilie Bolojan, intenţionează să-şi angajeze răspunderea în faţa Parlamentului cât mai repede, cel mai probabil săptămâna viitoare. Trebuie să vă spun că, în urmă cu 30 de minute, a sosit aici, la Palatul Victoria şi şeful statului, Nicuşor Dan. Nu ştim dacă participă efectiv la şedinţa coaliţiei, ceea ce ar fi o noutate, sau doar dacă discută cu premierul Ilie Bolojan. Surse politice spun că noua rundă de negocieri a început cu măsurile din administraţie. Vă spuneam că social-democraţii au două puncte care îi nemulţumesc, şi anume, unele măsuri fiscale şi unele măsuri din zona administraţiei. Aceleaşi surse politice spun că pe zona de eliminare a privilegilor, pe legea insolvenţei, pe pachetul de sănătate, lucrurile s-au mai armonizat. Cu siguranţă că vor fi discuţii şi pe noile măsuri propuse aseară de ministrul finanţelor, Alexandru Nazare. Acesta a susţinut necesitatea modificării capitalului social minim pentru SRL-uri, precizând că înfiinţarea până acum, cu un leu, a unei firme în România, deşi a avut rolul de a susţine start-up-urile, este păguboasă şi a generat o serie de efecte negative. Alexandru Nazare spunea că este convins că această măsură este pentru antreprenorii corecţi un scut, ci nu o barieră. Astfel că, în cazul companiilor cu venituri până în 395.000 de lei, capitalul minim propus este de 500 de lei. Atât deocamdată de la Palatul Victoria. (Rador)

Liderii coaliţiei de guvernare continuă, astăzi, analiza măsurilor care vor fi incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare asupra căruia guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în parlament.

Aseară, discuţiile s-au concentrat pe domeniul fiscalităţii, cu accent pe capitalul social al firmelor.

La şedinţă a participat şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, care a prezentat date privind execuţia bugetară.

Reformele în domeniul administraţiei publice vor fi astăzi în atenţia liderilor partidelor din arcul guvernamental, cu accent pe proiectele derulate prin Planul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, în contextul în care primari şi preşedinţi de consilii judeţene sunt nemulţumiţi de suspendarea fondurilor şi cer continuarea finanţării.

Discuţiile în coaliţie vizează şi desfiinţarea unor posturi în administraţia locală, în cadrul prefecturilor, primăriilor, consiliilor judeţene şi cabinetelor demnitarilor.

Reducerea ar urma să se facă în funcţie de numărul de locuitori dintr-o localitate sau un judeţ.

Potrivit unor surse politice s-au agreat în şedinţa de ieri o serie de măsuri, între care: creşterea gradual a vârstei de pensionare în cazul magistraţilor, noi praguri pentru capitalul social al firmelor sau o taxă de 25 de lei pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene.

Astăzi vor continua discuţiile şi pe reforma companiilor de stat, prin extinderea criteriilor de performanţă, reducerea membrilor în consiliile de administraţie şi reluarea procedurilor pentru numirea conducerilor, dacă se constată că s-au desfăşurat ilegal.

Există deja înţelegere între liderii din coaliţia de guvernare pe măsurile propuse în domeniul sănătăţii, muncii şi pe Legea insolvenţei.

Este posibil ca spre finalul săptămânii cel de-al doilea pachet de reforme să fie aprobat în guvern şi trimis la parlament pentru depunerea de amendamente, iar la începutul săptămânii viitoare să fie prezentat de premierul Ilie Bolojan.

Opoziţia a anunţat o moţiune de cenzură, care poate fi depusă în termen de trei zile după angajarea răspunderii guvernului. (Rador/ FOTO Petruța Obrejan)