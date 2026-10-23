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Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american

Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 13:40

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3495 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,3485 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,7770 lei, în creştere cu 1,30 bani (+0,27%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,7640 lei.

În schimb, moneda naţională a crescut în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,8093 lei, în coborâre cu 0,11 bani (-0,02%) faţă de 5,8104 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 617,8007 lei, de la 625,6821 lei în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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