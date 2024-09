(INTERVIU) România, locul 1 în lume la Olimpiada Internațională de Geografie din Indonezia. Doi elevi ieșeni au primit medalii de aur și argint în competiție

[su_spacer]

Performanță deosebită a României la Olimpiada Internațională de Geografie din Indonezia! Țara noastră a obținut locul I pe națiuni și patru medalii: trei de aur și una de argint.

Școala ieșeană de geografie și-a reconfirmat performanțele și în acest an.

Doi dintre premianți sunt din Iași. Este vorba despre Daniel Hanganu, medaliat cu aur, elev la Colegiul Naţional și Tudor Olariu, medaliat cu argint, elev la Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”. Ceilalți doi premianți care au obținut medalii de aur sunt din București și Focșani.

În competiție au fost 180 de participanţi din 46 de state.

Elevii ieșeni, însoțiți de unul dintre cei doi profesori coordonatori ai lotului național de geografie, i-au acordat un interviu colegei noastre, Andreea Daraban:

Andreea Daraban: România a strălucit anul acesta la Olimpiada Internațională de Geografie din Indonezia. Lotul țării noastre s-a întors acasă cu multe medalii de aur, clasându-se pe primul loc în lume pe națiuni. O parte din echipa de aur a României se află, astăzi, alături de noi. Este vorba despre cei doi talentați elevi ieșeni, Daniel Hanganu și Tudor Olariu, alături de unul dintre coordonatorii lotului național de Geografie, dl. profesor Dorin Fiscutean.

Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația și ați ajuns la noi la radio. Bine ați venit, știu că sunteți extrem de obosiți după o călătorie lungă și după un efort consistent. Trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că Daniel Hanganu, elev în clasa a-XII-a la Colegiul Național din Iași, a obținut medalia de aur, iar Tudor Olariu, elev în clasa a-XII-a la Colegiul ”Costache Negruzzi”, a câștigat medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie din Indonezia din acest an. Din lotul României au mai făcut parte Ștefan Preda de la Colegiul Unirea din Focșani și Radu Brădățeanu de la Colegiul ”Sfântul Sava” din București, ambii medaliați cu aur.

O performanță deosebită anul acesta, deși România a fost mereu pe podium la competițiile internaționale de geografie. Daniel, nu este prima ta medalie de aur, cum a fost competiția din acest an?

Daniel Hanganu: Într-adevăr, am luat medalia de aur și anul trecut, însă în acest an competiția a fost cu totul și cu totul altfel. Anul trecut s-a organizat în regim online, anul acesta am avut șansa să mergem în țara gazdă, respectiv Indonezia. Diferența cea mai mare a fost la proba practică, care nu a mai fost făcută pe calculator și a fost făcută pe teren, unde au intervenit noi obstacole de tipul cum trebuia să ne orientăm, adaptarea la climă, la climatul ecuatorial și anduranță, adică să stai de dimineață până seara și după aia să și lucrezi și să și scrii cât mai bine.

Andreea Daraban: Dacă tot ai pomenit despre aceste probe de la competiția internațională, care înțeleg că diferă foarte mult de ceea ce se întâmplă pe plan național la competițiile din România, în ce constau ele?

Daniel Hanganu: Olimpiada Internațională presupune trei probe. Una este proba scrisă, una este proba practică și cealaltă este proba multimedia. Toate aceste probe încearcă mai mult să valorifice anumite aptitudini, anumite abilități, decât să pună elevii să memoreze cât mai multe locuri, cât mai multe denumiri geografice. Proba scrisă are șase subiecte. Fiecare dintre acestea încearcă să îmbine elemente de geografie fizică cu elemente de geografie umană și să propună probleme și întrebări care să-i facă pe elevi să găsească soluții pentru problemele propuse.

Andreea Daraban: Deci elevul nu trebuie să redea niște informații deja învățate…

Daniel Hanganu: Da, este diferit față de Olimpiada Națională, unde accentul se pune pe memorarea informațiilor din carte. Aici se pune accentul mai mult pe creativitate, pe abilități de tipul problem-solving. Este mai practic, mai util pentru viață ceea ce se dă la internaționale.

Andreea Daraban: Pentru tine, Tudor, este primul premiu important pe plan internațional. Înțeleg că ai mai participat la competiții în țară și ai obținut și premii. Cum au fost probele acestea pentru tine? Prima dată te-ai întâlnit cu ele.

Tudor Olariu: Noi, la pregătirea lotului din iulie, am mai lucrat subiecte tip, inclusiv teoretice, practice și multimedia. Dar, acum când știam că este pe bune și că nu este doar o simulare a fost o oarecare presiune în plus. La proba practică s-a văzut diferența.

Andreea Daraban: Ce ați avut de făcut, ce ai avut tu de făcut la proba practică?

Tudor Olariu: Probla practică constă în două părți, una pe teren, outdoors, și una indoors, înăuntru. La cea de pe teren aveam trei puncte diferite, unde ni se dădeau niște cerințe și, în 40 minute, trebuia să rezolvăm acele cerințe în funcție de ce observam acolo. Aveam inclusiv de făcut tot felul de hărți, profile geologice și, aici la partea asta grafică, trebuia să facem noi o hartă, cu scară, cu date, loc, tot ce trebuie. Și într-adevăr aceasta a fost partea cea mai dificilă și care a pus o oarecare persiune pe noi. Partea a doua, cea din interior, a fost ceva pornind de la ce am văzut dimineața pe teren. Trebuia să venim cu tot felul de propuneri, de soluții, măsuri de îmbunătățire a calității vieții în acea zonă, practic.

Andreea Daraban: De cât timp te pregătești pentru această competiție?

Tudor Olariu: Efectiv pentru olimpiada internațională mă pregătesc cam de un an, dar nu aș fi putut să ajung aici dacă nu aș fi avut o pregătire constantă. Practic, din clasa a V-a, având deja un fundament geografic foarte solid, am putut în anul acesta să intru în lot și să particip mai departe, pentru că aveam deja un fundament solid.

Andreea Daraban: Cât de mult timp alocă un olimpic studiului? Daniel, tu cât timp te pregătești? Există perioade mai intense, perioade mai relaxate sau așa cum spunea și Tudor, este o pregătire constantă de-a lungul timpului.

Daniel Hanganu: În cazul meu există perioade mai relaxate, de exemplu. Eu, sincer, în toamnă nici nu mă pregătesc deloc, nu mă gândesc la Olimpiadă. De la Anul Nou încep să mă pregătesc. Pregătirea este cum a zis și Tudor, ceva susținut. Adică efortul este unul moderat, nu este nici foarte puțin, dar nu este nici foarte mult, astfel încât pot să găsesc un echilibru între pregătirea pentru olimpiadă și alte activități pe care le mai fac. Însă există niște perioade în care pregătirea este mai intensă.

Andreea Daraban: Cele din apropierea concursului…

Daniel Hanganu: Da, inclusiv cele din apropierea olimpiadei naționale și cele din apropierea olimpiadei internaționale. În acest caz, fiind vorba de pregătirea cu lotul, când este efectiv de dimineața până seara.

Andreea Daraban: E nevoie de pasiune pentru această disciplină pentru a obține rezultate remarcabile?

Daniel Hanganu: Da, este nevoie, pentru că altfel, pur și simplu sunt multe momente în care, când văd cât de mult mai este de învățat, câte capitole trebuie să parcurg, câte noțiuni trebuie să parcurg, cât de mult nu știu, îmi vine să renunț. Și dacă nu am această pasiune, nu am această motivație.

Andreea Daraban: Cred că și susținerea domnilor profesori e importantă.

Daniel Hanganu: Absolut, absolut. Fără ei n-aș fi ajuns aici, pentru că încă din clasa a V-a m-au susținut.

Andreea Daraban: Trebuie să menționăm că Daniel este elevul doamnei profesoare Mihaela Fiscutean, de la Colegiul Național din Iași, iar Tudor este elevul domnului profesor Florin Iancu, de la Colegiul Național ”Costache Negruzzi”. Există vreo rețetă a succesului când vine vorba de competiții? Adică aveți vreun sfat pentru cei care vă urmăresc evoluția și pentru cei care doresc poate să ajungă ca voi?

Tudor Olariu: E greu de dat un singur sfat. Din toate experiența pe care am acumulat-o, cred că ar fi acela de a fi cât mai curioși posibil, să nu se limiteze numai la ce învață la clasă și să evalueze foarte mult calitatea de a fi un autodidact. Multe dintre chestiile de la geografie nu le-am învățat neapărat în timpul alocat pentru învățat la geografie, din manualele de geografie. Am învățat și de pe internet și de pe Youtube. Găseam tot felul de videoclipuri interesante care explicau într-o altă manieră și tot felul de eseuri.

Andreea Daraban: Trebuie să-ți dorești în primul rând să câștigi un astfel de premiu și trebuie să fii foarte perseverent.

Tudor Olariu: După părerea mea, pasiunea este ceva necesar, dar nu suficient. Adică, până la un punct e pasiune. După aceea consider că trebuie să ai tu un angajament față de tine însuți dacă vrei să faci performanță în ceva. Indiferent cât de pasionat ești, sunt părți de care nu ești pasionat, de aceea trebuie să înghiți în sec și să zici ”da, ok, asta mi-am propus să fac, asta o să fac”. Chiar dacă poate pe moment nu-mi place sau nu văd sensul, dar o să-l fac și până la urmă sunt încrezător, fac un salt în credință și o să ajung într-un punct în care totul să fi meritat.

Andreea Daraban: Ați întâmpinat probleme din cauza barierei lingvistice? V-a fost dificil pentru că, evident, totul se desfășoară în limba engleză. Trebuie să fii și un foarte bun vorbitor de limbă engleză pentru a putea participa la astfel de competiții, nu?

Daniel Hanganu: Da, limba engleză ajută foarte mult pe cei care o știu și pot să spun că și încurcă foarte mult pe cei care nu o știu, pentru că sunt unele probe unde trebuie să scrii texte mai dezvoltate în limba engleză. Dar să spunem că sunt importante rapiditatea și ușurința cu care poți să modelezi cuvintele și ideile în limba engleză, pe moment, în momentele alea de stres. E clar că e greu să-ți vină cuvântul care sună cel mai bine din perspectiva ta. Dar în afara olimpiadei, noi cu celelalte țări vorbeam în engleză și ne-am înțeles foarte bine cu toată lumea. Acolo erau foarte mulți voluntari și toți știau limba engleză, astfel încât dacă aveam nevoie de ceva, ne ducem la ei și rezolvau.

Andreea Daraban: Alături de noi este și dl. profesor Dorin Fiscutean, unul dintre coordonatorii lotului național de geografie, alături de dna. Mihaela Fiscutean. Împreună au mers cu acești copii talentați în Indonezia. Domnule profesor, cât de important este rolul dascălului în obținerea succesului?

Dorin Fiscutean: Acum cred că rolul determinant îl are elevul. Dacă elevul își dorește cu adevărat, dacă dorește să muncească, așa cum a spus și Tudor, dacă perseverează, dacă și poate, trebuie pe urmă să intervină profesorul, să șlefuiască. Și atunci de la o medalie de bronz se poate ajunge la o medalie de aur. Într-adevăr, dacă știi ce se cere, cum să scrii, ce să scrii în condițiile date, atunci poți ajunge să obții o medalie de aur și poți să fii cea mai bună echipă din lume. Dar toate aceste lucruri trebuie pregătite. Noi la proba practică am ieșit, pe căldură, la 36°C, i-am scos afară și am spus ”și acolo o să aveți 36°C”. Nu o să aveți apă, sau poate o să aveți, însă și acolo o să fiți stresați termic. Și acolo o să trebuiască să scrieți foarte repede cum scrieți și aici în condițiile date.

Andreea Daraban: De ce țineți cont în principal în pregătirea elevilor pentru astfel de competiții internaționale. Ce aveți dvs. în vedere ca profesor, ca să îi pregătiți cât mai bine, ce contează cel mai mult?

Dorin Fiscutean: Totul! Și o pregătire psihologică. În mulți ani am avut elevi care înainte de probă tremurau, ”mamă, mi-e o frică”, spuneau, ”eu nu mai intru”. Eu le ziceam: ”intră, nu e niciun fel de problemă”, dar “îi văd pe americani, îi văd pe cei din Noua Zeelandă, îi văd pe cei din Singapore. Nu cred că am să mă descurc.” ”Ba da, te descurci și o să te descurci foarte bine”, le spuneam. Și atunci ei trebuie să fie încrezători, să dea tot ce pot exact în momentul acela. Să atingă maximum în pregătirea lor, să fie odihniți. Noi ne-am dus și înainte cu o zi tocmai pentru a ne odihni un pic. Am terminat pregătirea înainte cu 5 zile, pentru ca ei să se poată relaxa un pic. Știți cum, tot ceea ce am făcut trebuia să se limpezească. Și după câteva zile ne-am întâlnit pe Aeroport și am plecat în Indonezia. Toată pregătirea în timp am ajustat-o, să fie cât mai eficientă.

Andreea Daraban: România a mai ocupat locul întâi pe națiuni. Înțeleg că nu este prima performanță de acest fel.

Dorin Fiscutean: Da, încă de trei ori de-a lungul timpului. Este a patra oară când obținem locul întâi, dar să știți că a fost cel mai frumos pentru că acum președintele din Indonezia a dorit să premieze echipa de pe locul întâi, să-i ofere și un trofeu, în aplauzele tuturor și lucrul acesta, după câte știu eu, a fost unic. Și în Canada am fost pe locul întâi, dar atunci canadienii nici măcar nu au anunțat. Și atunci noi am fost pe locul întâi, dar nu știa nimeni, n-a anunțat nimeni. Așa, doar dacă te luai după rezultate, îți dădeai seama. Acum festivitatea de premiere a fost frumoasă, chiar grandioasă și atunci ni s-oferit și un trofeu, în aplauzele tuturor. Sala s-a ridicat în picioare. A fost un moment foarte, foarte emoționant și atunci a știut toată lumea că România este pe locul întâi în lume. A fost o transmisie live. Și părinții de acasă, și profesorii din România și din întreaga lume au văzut acest lucru. Și atunci să știți că s-a făcut cred o publicitate extraordinară României. Nimeni nu credea că România o să fie prima în lume. Dacă îi întrebai pe cei din Indonezia, nu ne dădeau nicio șansă (râde). Și atunci, într-adevăr, a fost un moment foarte, foarte plăcut.

Andreea Daraban: Apropo, cine sunt competitorii de temut pentru România? Ați avut experiență de-a lungul anilor. Cu cine vă luptați?

Dorin Fiscutean: Cei din Singapore, pentru că ei au licee specializate, unde într-o clasă sunt doar 15 elevi care fac câte 10 ore de geografie pe săptămână. Noi facem o oră. Ei sunt determinați. Anul acesta au venit și ne-au felicitat, dar felicitările lor nu prea erau așa sincere.

Andreea Daraban: Ei au mai obținut anterior, bănuiesc, locul întâi…

Dorin Fiscutean: Da și cred că la anul o să fie o bătălie crâncenă între noi și ei, pentru că la anul vor dori neapărat să obțină locul întâi. Așa am pățit și în Japonia, unde am fost locul întâi și anul următor ei au venit cu trei medalii de aur și au fost ei pe locul întâi. Dar, oricum noi ne pregătim. A fost un moment frumos, cel al felicitărilor și trebuie să remarc că foarte frumos a venit și ne-a felicitat echipa din Ungaria, toți cei patru și team-liderii. Profesorii au trecut pe la toți dintre noi și ne-au felicitat și chiar a fost un moment, să spunem, așa plăcut.

Andreea Daraban: Vorbeați despre orele de pregătire la clasă. O oră pe săptămână la profilul real este extrem de puțin. La profilul uman nu știu dacă sunt mai multe, în gimnaziu, la fel, tot o oră pe săptămînă.

Dorin Fiscutean: La filologie, în clasa IX a și a X-a sunt două ore. Dar să știți că, exact cum au spus și elevii, pregătirea se face în afara școlii și în afara orelor, pentru că e o altă abordare a geografiei. Exact cum au spus și ei pregătirea se axează pe dezvoltarea competențelor. Trebuie să gândești mai mult, trebuie să fii creativ, trebuie să rezolvi probleme, trebuie să pui mintea la contribuție și atunci trebuie să citești în limba engleză. Manualele sunt de mii de pagini, trebuie să te adaptezi la cărțile care sunt la nivel mondial și atunci trebuie să le cumperi, trebuie să le ai. Sunt cărți care au câte 1500 de pagini, un manual are 100 de pagini și atunci volumul de muncă este mare. Exact ce spunea la un moment dat Daniel, când vedea cartea de 1500 de pagini, parcă îi venea să renunțe. Trebuie să fii determinat să te duci mai departe, să spui ”citesc mai departe”.

Andreea Daraban: Revenind la cei doi premianți ai noștri. Daniel, ești în clasa a XII-a, e ultimul an de liceu. Care sunt dorințele pentru ceea ce urmează? Care sunt perspectivele, rămâne geografia în prim plan?

Daniel Hanganu: Eu nu cred că o să las geografia în prim plan. Nu vreau să renunț la ea complet. Doresc să continui să fac Facultatea de Informatică.

Andreea Daraban: La noi în țară?

Daniel Hanganu: Da, și dacă pot aș dori să combin informatica cu geografia. Dacă o să am oportunitatea să fac acest lucru, mi-aș dori foarte mult să o fac.

Andreea Daraban: Tudor? Tu ce vrei să faci după ce termini liceul?

Tudor Olariu: Eu mă văd, pe termen scurt, 5-6-7 ani, în afară. O să facă cel puțin studiile de licență în Olanda, pe biologie, dar pe o direcție în care să-mi permită să îmbin biologia, geografia, ecologia, biogeografia.

Andreea Daraban: Aceste premii vă ajută. Știu că dacă obții premii la competițiile internaționale poți accede la o universitate din România fără examene.

Dorin Fiscutean: Este valabil și în străinătate.

Andreea Daraban: Această medalie te ajută să intri și acolo?

Tudor Olariu: Încă nu m-am uitat exact care sunt condițiile, dar știu că este și un dosar și acel dosar contează foarte mult. O să intru aproape numai pe baza acestui premiu.

Andreea Daraban: Și pe tine te ajută intri fără examen la Informatică sau nu?

Daniel Hanganu: La Informatică, aici, în Iași, de exemplu, nu. Dar la Universitatea Tehnică, la specializarea de Automatică și Calculatoare sunt intrat cu această medalie.

Andreea Daraban: Vă urez mult succes în continuare. Aveți un an destul de greu cu bacalaureat și restul, dar sunt convinsă că veți fi din nou sus, nu-i așa domnule profesor?

Dorin Fiscutean: Da. Din păcate Daniel a avut două participări și la anul nu mai poate lua parte la Olimpiada Internațională de Geografie. Va putea participa doar la Olimpiada Europeană. Tudor poate participa. În timpul liceului, ai posibilitatea să participi de două ori. La Olimpiada Internațională participă toți elevii cu vârste între 16 și 19 ani, maximum de două ori, tocmai pentru a da posibilitate să participe cât mai mulți elevi. Dar există și Olimpiada Europeană și acolo poți participa încă de două-trei ori.

Andreea Daraban: Vă mulțumesc încă o dată. Vă urez mult succes în continuare și să fim mereu pe podium.

… Mulțumim și noi tare mult.

Varianta audio a interviului:

FOTO: prof. Dorin Fiscutean, Radio Iași