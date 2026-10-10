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Incendiu la un apartament din orașul Hârlău. 25 de persoane, dintre care 15 copii, s-au autoevacuat din bloc

Incendiu la un apartament din orașul Hârlău. 25 de persoane, dintre care 15 copii, s-au autoevacuat din bloc

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 12:30

Un incendiu a izbucnit la un bloc de locuințe din orașul Hârlău, județul Iași.

Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, 25 de persoane, dintre care 15 copii, s-au autoevacuat din clădire, înainte de sosirea pompierilor.

Focul a devastat un apartament, însă pompierii au intervenit pentru limitarea propagării flăcărilor și la celelalte locuințe.

După lichidarea incendiului, pompierii au declarat că sursa ar fi fost un aparat electric de încălzire lăsat nesupravegheat. (ISU VS)

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