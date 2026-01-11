Iaşi: Palatul Culturii a avut record de vizitatori în timpul sărbătorilor de iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 12:37

La Palatul Culturii din Iaşi a fost înregistrat un record de vizitatori pe parcursul sărbătorilor de iarnă, în perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, fiind înregistrate peste 4.100 de persoane care au trecut pragul muzeului şi încasări de peste 123.000 lei.

Managerul interimar al Palatului Culturii, Andrei Apreotesei, a declarat presei că printre vizitatori au fost atât de ieşeni, cât şi de turişti din numeroase oraşe ale ţării şi din străinătate.

Conform acestuia, programul extins de vizitare a sălilor reprezentative ale Palatului – Holul de Onoare, Sala Voievozilor, Sala ‘Henri Coandă’, precum şi a expoziţiilor temporare de pe holuri, deschise şi în afara programului de vizitare a muzeelor care funcţionează aici, a constituit o oportunitate pentru cei aflaţi în minivacanţa de sărbători.

‘Cifrele înregistrate în această perioadă ne confirmă o dată în plus atractivitatea Palatului pentru turiştii din ţară şi din străinătate, dar şi pentru comunitatea locală, mândră de valoarea patrimonială, ahitecturală şi, de ce nu, emoţională a acestui edificiu. Ne bucură faptul că, astfel, am răspuns aşteptărilor vizitatorilor, cărora le mulţumim pentru interesul manifestat faţă de simbolul Iaşului’, a declarat presei Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Naţional ‘Moldova’ Iaşi.

Începând cu data de 8 ianuarie, muzeele din cadrul Palatului Culturii au revenit la programul standard, de marţi până duminică, între orele 10:00 şi 17:00, iar muzeele din municipiul Iaşi de vineri până duminică, 10:00 – 17:00, iar cele din judeţ, de miercuri până duminică, între 10:00 şi 17.00. Excepţie face Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni care este închis, conform programului standard, până pe 28/29 februarie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)